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В столичном парке Вингис состоялся грандиозный концерт немецкой рок-группы Rammstein с фейерверками. На концерт пришло около 40 000 человек. Однако свет, фейерверки и громкая музыка, по словам орнитологов, вряд ли понравились гнездящимся в данное время птицам. Еще перед концертом орнитологи говорили о том, что громкая музыка распугает птиц, они улетят из парка, кладки яиц погибнут. Орнитологи считали, что муниципалитет должен был найти для концерта другое место или время, пишет TV3.lt.
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
© DELFI / Julius Kalinskas

Публика была в восторге. Концерт под открытым небом слушали даже люди за пределами парка. Его слышали даже не желавшие этого жители других районов. Недовольные звонили в полицию.

По словам орнитологов, парк Вингис находится в окружении лесов, где гнездятся птицы. Концерт пернатым вряд ли пришелся по душе.

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"На самом деле после концерта парк станет другим. Части птиц не останется. Они улетят и в этом году не вернутся. Погибнут кладки, гнезда, возможно птенцы. Их достаточно оставить на полдня, и они замерзнут. Ущерб будет и значительный", – сказал глава Содружества орнитологов Лютаурас Рауроникис.

Вильнюсский муниципалитет, который протестовал против проводимого в сентябре фестиваля фейерверков – о вреде весеннего концерта даже не задумался.

"По этому вопросу никакие исследования не проводились. Это место всем хорошо известно, с самого начала оно предназначалось для концертов и других массовых мероприятий", – сказал представитель муниципалитета Гинтарас Лепярскас.

"Это не идет ни в какое сравнение. Во время фейерверков птицы не гибнут, просто улетают на время. Могут, несколько видов только пострадать, например, совы. <…> А тут их ждет гибель. По моим данным, на Западе такие концерты проводят на открытых местах, в полях, не на природе, не в парках. Весна для природы – самый чувствительный период", – сказал Раудоникис.

Муниципалитет указал, что ему неизвестно о том, что громкая музыка пугает птиц - нужны исследования ученых, факты и цифры.

"Мы не равнодушные, но нужны данные специалистов, а не какие-то абстрактные данные. Если натуралисты, орнитологи представят данные о погибших птицах, тогда сможем говорить", – заметил Лепярскас.

На концерт в Вильнюс приехало 10 000 туристов из Германии, Польши, Латвии, Финляндии и др. стран.

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