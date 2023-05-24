Публика была в восторге. Концерт под открытым небом слушали даже люди за пределами парка. Его слышали даже не желавшие этого жители других районов. Недовольные звонили в полицию.

По словам орнитологов, парк Вингис находится в окружении лесов, где гнездятся птицы. Концерт пернатым вряд ли пришелся по душе.

"На самом деле после концерта парк станет другим. Части птиц не останется. Они улетят и в этом году не вернутся. Погибнут кладки, гнезда, возможно птенцы. Их достаточно оставить на полдня, и они замерзнут. Ущерб будет и значительный", – сказал глава Содружества орнитологов Лютаурас Рауроникис.

Вильнюсский муниципалитет, который протестовал против проводимого в сентябре фестиваля фейерверков – о вреде весеннего концерта даже не задумался.

"По этому вопросу никакие исследования не проводились. Это место всем хорошо известно, с самого начала оно предназначалось для концертов и других массовых мероприятий", – сказал представитель муниципалитета Гинтарас Лепярскас.

"Это не идет ни в какое сравнение. Во время фейерверков птицы не гибнут, просто улетают на время. Могут, несколько видов только пострадать, например, совы. <…> А тут их ждет гибель. По моим данным, на Западе такие концерты проводят на открытых местах, в полях, не на природе, не в парках. Весна для природы – самый чувствительный период", – сказал Раудоникис.

Муниципалитет указал, что ему неизвестно о том, что громкая музыка пугает птиц - нужны исследования ученых, факты и цифры.

"Мы не равнодушные, но нужны данные специалистов, а не какие-то абстрактные данные. Если натуралисты, орнитологи представят данные о погибших птицах, тогда сможем говорить", – заметил Лепярскас.

На концерт в Вильнюс приехало 10 000 туристов из Германии, Польши, Латвии, Финляндии и др. стран.