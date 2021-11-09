Такое предложение внесено в программу горсовета Укмергского района, цель которой - стабилизация и увеличение числа жителей района. По словам Зинкявичюса, пока все вопросы не решены, но предлагают в первый год вернуть 50% ПН, который переводят в бюджет муниципалитета, во второй – 40%, в третий – 30%, в четвертый – 20%, а в пятый - 10%.

В 2021 г. в бюджет муниципалитета переводили 47,62% ПН.

Соответственно Укмергский район должен получить 21,65 мн. евро ПН, это 93,8% всех доходов муниципалитета.

Средняя зарплата в Литве сейчас составляет 1566,4 евро "на бумаге". С нее в месяц платят ПН в размере 267 евро, в год - 3200 евро. Примерно половина суммы идет в бюджет муниципалитета, а остальное - в госбюджет.

28 октября на заседании горсовета Укмергского района решали вопрос стабилизации численности населения. С помощью предложенной меры по возвращению части ПН планируют привлекать по 30 человек в год.

Однако Зинкявичюс сказал Delfi, что эти цифры взяты с потолка.

"Если жители будут пользоваться программой, то цифра будет больше. Сейчас есть жители, которые живут в Укмерге, но они декларировали место жительства в Мариямполе, Йонаве, Ширвинтос и т.д. Конечно, муниципалитету это выгодно", – сказал член горсовета, прибавив, что будут условия, которые не позволят злоупотреблять этим предложением.

"Например, это должны быть люди, которые не жили в Укмерге в течение 5 последних лет. Кроме того, это должны быть работающие люди. Безработные не будут получать такую помощь. Это больше предназначено для эмигрантов и для тех, кому все равно, где работать. Может, вернувшись на родину, эмигранты не хотят жить в большом городе", – сказал консерватор.

"С центральной властью это предложение не согласовывали. Цель - испробовать и посмотреть, как реализуются такие нестандартные идеи", – сказал он.

Среди других предложений программы по увеличению числа жителей района - финансовые выплаты для молодых семей на покупку первого жилья, создание интерактивной комплексной карты Укмерге, поиск послов Укмерге в Литве и за границей.

По данным на 2020 г., в районе было 33 482 жителя.