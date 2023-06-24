24 июня 2023 г. 11:10

Организаторы Vilnius Pride 2023: уже 2023 год, а мы все ходим

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Ежегодно в июне отмечают Pride month ЛГБТ+. В это время в разных странах мира проходят специальные мероприятия, отдают дань уважения движению за права и культуру ЛГБТ+. В конце Pride month община ЛГБТ в Литве 1 июля приглашает принять участие в шествии Vilnius Pride 2023.

Организаторы Vilnius Pride 2023 утверждают, что члены общины ЛГБТ+ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, а также сталкиваются с дискриминацией, юридической неопределенностью и оспариванием идентичности.

"Уже 2023 год, а мы все ходим", – пишут в Facebook организаторы шествия. По их словам, из года в год ситуация в Литве почти не меняется, а голоса членов общины не слышат. Поэтому основная весть мероприятия в этом году: "Мы все еще идем".

Шествие выдвигает четыре требования:
• Доступность юридического и медицинского перехода;
• Право на брак, партнерство и усыновление детей;
• Упразднение закона, которым введена цензура на информацию о ЛГБТ+ для несовершеннолетних;
• Полноценная защита от дискриминации.

Всех желающих поддержать права и культуру ЛГБТ+ 1 июля приглашают приходить и участвовать в шествии протеста. В 12 ч. собираться будут около библиотеки имени М.Мажвидаса в Вильнюсе.

В 13 ч. участники шествия пойдут по проспекту Гедиминаса к Кафедральной площади, где состоится собрание – на нем выступят члены общины.

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