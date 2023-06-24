Организаторы Vilnius Pride 2023: уже 2023 год, а мы все ходим

Организаторы Vilnius Pride 2023 утверждают, что члены общины ЛГБТ+ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, а также сталкиваются с дискриминацией, юридической неопределенностью и оспариванием идентичности.
"Уже 2023 год, а мы все ходим", – пишут в Facebook организаторы шествия. По их словам, из года в год ситуация в Литве почти не меняется, а голоса членов общины не слышат. Поэтому основная весть мероприятия в этом году: "Мы все еще идем".
Шествие выдвигает четыре требования:
• Доступность юридического и медицинского перехода;
• Право на брак, партнерство и усыновление детей;
• Упразднение закона, которым введена цензура на информацию о ЛГБТ+ для несовершеннолетних;
• Полноценная защита от дискриминации.
Всех желающих поддержать права и культуру ЛГБТ+ 1 июля приглашают приходить и участвовать в шествии протеста. В 12 ч. собираться будут около библиотеки имени М.Мажвидаса в Вильнюсе.
В 13 ч. участники шествия пойдут по проспекту Гедиминаса к Кафедральной площади, где состоится собрание – на нем выступят члены общины.