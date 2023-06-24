Организаторы Vilnius Pride 2023: уже 2023 год, а мы все ходим

Организаторы Vilnius Pride 2023 утверждают, что члены общины ЛГБТ+ переживают не только глобальные, но и локальные кризисы, а также сталкиваются с дискриминацией, юридической неопределенностью и оспариванием идентичности.

"Уже 2023 год, а мы все ходим", – пишут в Facebook организаторы шествия. По их словам, из года в год ситуация в Литве почти не меняется, а голоса членов общины не слышат. Поэтому основная весть мероприятия в этом году: "Мы все еще идем".

Шествие выдвигает четыре требования:

• Доступность юридического и медицинского перехода;

• Право на брак, партнерство и усыновление детей;

• Упразднение закона, которым введена цензура на информацию о ЛГБТ+ для несовершеннолетних;

• Полноценная защита от дискриминации.

Всех желающих поддержать права и культуру ЛГБТ+ 1 июля приглашают приходить и участвовать в шествии протеста. В 12 ч. собираться будут около библиотеки имени М.Мажвидаса в Вильнюсе.