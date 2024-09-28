Организаторы ралли в Утене: причина трагедии, вероятно, ошибка, допущенная командой

„Вчера в Утене началось традиционное ралли, которое завершилось трагедией. В Утене на протяжении многих лет проходили ралли – зимой и летом, в городе и в районе, днем и ночью, но никогда не было таких трагедий. Это несчастье, после которого всем придется сделать выводы и искать решения, чтобы в будущем подобное не повторилось. В Утене постоянно проходят не только ралли, но и состязания по мотокроссу, состязания на квадроциклах, джипах, состязания по слалому.