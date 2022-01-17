С понедельника в Литве действует новый порядок - участники мероприятий должны быть в респираторах. Председатель правления Ассоциации индустрии мероприятий Валдас Петрейкис сказал Delfi, что он уже знал о принятии такого решения.

"Была дискуссия о том, нужен карантин или нет, поэтому ввели новые ограничения. Представители индустрии рады тому, что не принимаются жесткие ограничения, что они смогут работать, но с другой стороны, надо понимать, что этот сектор и без того работает в стесненных обстоятельствах, "паспорт возможностей" все еще ограничивает деятельность, многие люди не могут попасть на мероприятия, поэтому мы до сих пор ограничены, а еще одно правило введенное сектору не поможет", – сказал он.

По словам Петрейкиса, сектор до сих пор стеснен, сейчас надо думать не о новых ограничениях, а об их отмене.

"И тут вместо того, чтобы постепенно снимать ограничения, вводят новые инструменты, которые, вопрос еще в том, помогут ли, ведь до сих пор нет доказательств заражения во время мероприятий. Я лично не понимаю, зачем нужен еще один инструмент по осложнению работы сектора", – сказал он.

Респираторы потребуются посетителям кинотеатров, театров и концертных залов.

Кинотеатры ждет еще одно ограничение - в зале не должно быть занято больше 75% мест, а между людьми, которые приходят по отдельности, должно быть пустое место.

Глава компании Forum Cinemas Гинтарас Плитникас сказал, что не понимает, почему кинотеатры вообще относят к сфере мероприятий.

"Можно еще раз поблагодарить правящих за то, что они не смогли разделить мероприятия и театры с кинотеатрами. У нас как в какой-нибудь Албании, кинотеатр – мероприятие. Сегодня Forum Cinemas покажет 150 мероприятий, и завтра тоже, такая логика у правящих. Было бы смешно, если бы не было так печально", – сказал он.

По его словам, и до сих пор залы не были заполнены, поскольку между отдельными посетителями оставляли свободные места. В залах не было занято больше 75% мест.

В числе новых изменений – клиенты должны быть в респираторах, а достать их, по словам Плитникаса, сейчас нелегко.

"Сейчас нам придется говорить посетителям, что их маски не действуют, нужны другие, как велела власть. Мы обязаны раздавать респираторы, поэтому все приходящие их получат. Сейчас мы ищем их не только в Литве, но и вокруг всего моря. Получить их непросто. Респираторы будут стоить нам дороже, чем маски, поэтому мы понесем убытки. Это элементарная математика", – сказал он.

"Но если сможем продавать еду и ее можно будет брать в зал, мы еще кое-как сведем концы с концами, в противном случае придется закрыться", – заметил Плитникас.

Представитель сети Camelia Жедуне Юшките сказала журналистам, что в аптеках их сети есть респираторы.

"Количество респираторов достаточное, а цена упаковки от 0,8 евро, все зависит от производителя", – сказала она.

Представитель Eurovaistinė Лаура Чигинскайте также сказала, что нехватки в респираторах сейчас нет.

"Мы заметили, что после принятия решения, жители сразу же позаботились о респираторах. Уже в выходные их продали в 3 раза больше, чем в рабочие дни до принятия решения. В аптеках нашей сети нехватки в респираторах нет, запасы постоянно пополняются, поэтому клиенты могут не беспокоиться", – сказала она.