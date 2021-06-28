Организаторы "Марша в защиту семьи" основали ассоциацию

"Вчера в Каунасе собрались 35 учредителей со всей Литвы, которые единогласно проголосовали за учреждение ассоциации "Литовский союз семей", – сообщил в понедельник в парламенте Арвидас Даунис.
"На встрече был выбран совет, подписан устав, сейчас ждут юридические формальности, следующий шаг - в середине августа проведем съезд с принятием новых членов, будут расчерчены вехи нашего нового движения", – сказал один из представителей новой организации.
В Вильнюсе 15 мая провели "Большой марш в защиту семей", участники которого протестовали против принятия Стамбульской конвенции и других инициатив, по их мнению, на марш собралось около 10 000 человек.
Организаторы марша хотели провести трехдневную акцию протеста у парламента и правительства Литвы, но не получили разрешения. В числе организаторов этой ассоциации - бывший представитель "Порядка и справедливости" Раймондас Гринявичюс, руководитель сайта infa.lt Арвидас Даунис.
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