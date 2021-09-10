Организаторы марша семей объявили резолюцию: отозвать "паспорт возможностей" и троих министров

Требования к властям:

Около 15 ч. со сцены зачитали резолюцию и требования к властям.

"Мы, граждане Литвы, участники вильнюсской акции протеста 10 сентября 2021 г. объявляем следующую резолюцию:

1. Требуем выполнить требования всех акций протеста, которые проходили до сих пор, т.е. отозвать "паспорт возможностей" и все связанные с ним антиконституционные, незаконные, вводящие разделение граждан постановления и законодательные акты.

2. Остановить все обязательные медицинские интервенции против воли человека, как тестирование, так и вакцинацию и открыть рынок труда, услуг, транспорта, школы и университеты для контактного обучения безо всяких ограничений. Вакцинация путем экономического и институционного насилия - это преступление. Оно может быть лишь добровольным делом.

3. Снять с повестки дня парламента и не возвращать следующие законы - о партнерстве, Стамбульскую конвенцию, а также прекратить преследование людей за их взгляды, прекратить расследования и уголовные дела основанные на необоснованных обвинениях, остановить увольнения за отказ от вакцинации.

4. Снять с должности министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, министра юстиции Эвелину Добровольскую и министра экономики Аушрине Армонайте за инициирование антиконституционных законов и других законодательных актов, которые вносят раздор в общество и вызывают политический кризис. К таким же лицам относится глава парламентского комитета по правам человека Томас-Витаутас Раскявичюс.

Если это не сделают, мы заявляем, что парламент и правительство утратили доверие большинства жителей и лишились полномочий, данных народом, поэтому требуем провести досрочные выборы.

Гарант литовской Конституции - президент. Поэтому мы требуем, чтобы Гитанас Науседа обратился в Конституционный суд в связи с разрушением традиционных семейных ценностей и введением законов, вносящих сегрегацию в общество, чтобы эти законы были приняты недействительными. А также высказать политическое недоверие премьер-министру Ингриде Шимоните. Немедленно созвать национальную ассамблею граждан - все группы общества и организации, представляющие регионы, Церковь, юристов, и в рамках закона решать вопрос стабильнпсти, гражданского мира и будущего страны.

Мы призываем присоединиться к этой резолюции всех граждан и все общественные силы, отбросить раздор н начать работу ради будущего Литвы. По Конституции, народ и каждый гражданин имеют право противиться всему, кто насильственным способом покушается на конституционный строй".

Представитель Союза семей Викторас Яшинскас призвал собравшихся не поддаваться на провокации. "Беспорядки не входят в наши планы", – сказал он.

В 10.40 ч. со сцены говорил Артурас Орлаускас. Он рассказал о том, как мешали организации митинга – отказалась от работы охранная компания, отказались привозить биотуалеты.

"Эта власть все делает из страха. Вы видите, сколько вокруг ангелов хранителей. Одни охраняют других, себя охраняют", – иронизировал он.

Орлаускас информировал собравшихся, что рядом с ними – здание МВД, в котором "прячется Билотайте". Он призывал собравшихся аплодировать полицейским. Потом началась акция протеста - исполнили гимн Литвы.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава ассоциации "Литовский союз семей" Раймондас Гринявичюс заявил, что участники акции не намерены идти к правительству и парламенту.

"Мы знаем, что "Литовский союз семей" поддерживают понимающие и мирные люди. И такие вещи как танкетки и танки, которые стоят у парламента, сегодня не нужны. Я прошу не обращайте внимание на заборы около парламента и правительства. Мы туда не собираемся", – сказал он.

"Никаких провокаций не будет, шествия не согласовывались. У нас мирный митинг", – повторил Гринявичюс, заметив, что события 10 августа нанесли ущерб их имиджу.

"С этого надо начать, чтобы успокоить страсти в связи, иначе на следующем митинге соберется столько людей, что им не хватит места на проспекте Гедиминаса", – сказал он.

"Мы добились блокирования закона о партнерстве, добились того, что Стамбульскую конвенцию убрали в ящик. Мы выбрали сегодняшний день, 10 сентября, чтобы депутаты увидели - мы не отступим, мы добьемся еще большего", – заявил Гринявичюс.

На митинге выступил католический священник Робертас Григас. Он критиковал власти и СМИ.

"30,5 лет назад на этой площади собирались люди моего поколения на большой митинг, как сейчас, который охватил всю площадь", – сказал он, заметив, что тогда люди требовали того же, что и сейчас: учесть волю народа, права народа, поддерживать суверенность народа, литовское начало, сохранять язык, защищать права человека.

"Тогда это осуществили. Сейчас мы те же люди или потомки тех людей, выступаем с теми же требованиями, символами, но почему-то ведущие СМИ и правящая группировка говорят, что мы другие, что мы не защищаем Литву, не представляем ее", – сказал он.

По словам священника, власти опять не представляют волю народа, его интересы, защищает только интересы своих партий.

"Я бы сказал, что мы протестуем, мы выступаем против не только того, что перечислено. Самое главное, против чего мы протестуем, это отношения народа и общества с властями или их отношения с нами. Прививки - не главное. Я сам привился двумя дозами, не буду говорить, какой вакциной, у меня есть право на документ. Но из солидарности с теми, кого дискриминируют, не буду его брать", – сказал он.

Он подчеркнул, что такие же отношения, как и с властью у людей со СМИ.

На митинге снова послышалась критика в адрес СМИ

На митинге выступил юморист Валдас Вижинис. Он сказал, что общество не доверяет СМИ потому что их цель - не информировать, а компрометировать.

"Чего вы сюда пришли? С какой целью? Ради чего? Собирать информацию, факты или провоцировать? Вы будете объективно информировать о нашем протесте или будете пытаться компрометировать? СМИ не доверяют 35% жителей Литвы, это объективные данные. Не потому, что они делают отличные репортажи, неважно как и о чем они пишут. Основная причина недоверия - СМИ из сторожевого пса демократии, из тех кто обязан защищать права и свободу, стали служащими властей", – заявил Вижинис.

Глава ассоциации "Литовский союз семей" Раймондас Гринявичюс перед митингом был очень занят.

"Мне говорили, что туалеты привезли, пойду посмотрю. (…) Вы же видели, 10 августа не было ни одного туалета", – сказал он.

На вопрос о безопасности он ответил, что это дело полиции.

"Этот вопрос не ко мне - к полиции. (…) Я знаю, что полиция готова, и мы готовы. Есть 30 волонтеров, их руководитель согласовал все действия с полицией. На площади установлены дополнительные видеокамеры, одни - наши, другие - полиции", - сказал Гринявичюс.

Он уверял, что их ассоциация не политическая и никаких планов с парламентскими выборами у них нет.

На вопрос об источнике финансирования акции, он ответил: "За счет людей, которые сегодня съедутся". Он уверяет, что в финансировании никакие ассоциации и политические партии не участвуют.

Нынешних правящих протестующие не поддерживают, а с оппозицией все также неоднозначно.

"Тот политик, который хорошее дело делает или голосует за благоприятный для нас исход, может получить нашу поддержку", – сказал Гринявичюс.

На вопрос, что правящие делают плохо, он ответил: "Все - от начала и до конца", но главный вопрос, по его словам - "вопрос "паспорта возможностей".

"Паспорт возможностей" был предъявлен спикеру. Это единственная ситуация на данный момент, чтобы успокоить волнение в Литве. Это самое актуальное для людей сейчас, оно вызывает больше всего недовольства. Чтобы успокоить страсти, надо с этим "паспортом возможностей" что-то решать. А потом можно обсуждать все оставшиеся вопросы – от партнерства, Стамбульской конвенции до нынешних проблем. Эти проблемы – и миграция и Сорос", – сказал Гринявичюс.

Первые участники будущего митинга на Кафедральной площади появились рано утром. Как и во время августовского митинга, чувствуется, что люди не доверяют СМИ.

Некоторые участники акции принеси на площадь барабаны, другие - флаги. Со сцены с самого утра звучат литовские эстрадные песни.

Все говорят, что настроение у них хорошее, они ждут, когда соберутся все единомышленники.

Женщина, приехавшая из Вильнюсского района, сказала, что пока она одна, но ждет приезда знакомых. Перед митингом она ездила на работу, сказала, что сегодня ее не будет, поскольку она должна высказать свою позицию. Женщина работает парикмахером по бизнес-удостоверению, проблем у нее не было, хозяйка салона поддержала ее.

Она сказала, что власть должна уйти в отставку и как можно скорее отменить "паспорт возможностей". "Мне не нравится, что делают наши власти, особенно с "паспортом возможностей". С вакцинацией пусть каждый поступает, как хочет, но вот с "паспортом возможностей"... И насилие, и деление людей. Туда пущу, сюда нет. Так нельзя", – сказала собеседница.

По ее словам, главная проблема это то, что власти не слышат людей.

"Они даже не хотят слышать, они живут в другом мире. Я хочу, чтобы эта власть ушла в отставку, все консерваторы. Потом проведем референдум, и там уже люди выберут, а не так как прежде. Половина людей на выборы не пришла. Поэтому и выбрали консерваторов. Сейчас люди поняли, что надо голосовать, нельзя сидеть дома. Я не доверяю Delfi. Сейчас СМИ врут. Представляют лишь одну сторону, а надо две.

Вот задержали Кандротаса, как в Беларуси. Если человек хочет сказать правду, его задерживают. Нас всех здесь могут задержать. Но СМИ об этом не сообщит. Мне уже 50 лет, вы еще молода. Подождите, когда у вас будут дети, поймете. Мне все равно, но как жить детям? Я за внучку боюсь. Может, и дети придут на митинг. Сейчас это как у Лукашенко режим, людей не слышат", – сказала не пожелавшая назвать свое имя женщина.

Мужчина из Сувалькии против воли жены объяснил, почему они приехали на митинг.

"Мы не относимся к красноречивым людям, мы простые люди. Поговорить можно, но надо и подготовиться", – сказал он.

"Вообще – и вакцинация, и все в целом, что сейчас происходит. Я думаю, это мировая трагедия. Люди видят весь этот беспорядок", – сказал мужчина, объясняя свою позицию.

Что касается управления пандемией и побуждения к вакцинации, то больше всего его возмущает давление. "Надо, чтобы люди просто приняли сами решения, без принуждения", – продолжил он.

Мужчина сказал, что лично видел давление на рынке труда. "Что касается работ, – есть такое требование, без вакцинации работать не сможешь. Такое есть", – сказал он.

Еще не было 8 часов утра, а на лавочке уже сидел мужчина с флагом Жемайтии. На вопрос, почему жемайтийцы такие активные на этом митинге, он ответил: "Потому что мы - жемайтийцы".

Мужчина вежливо отказался общаться с журналистом Delfi.

"Если бы вы были представителями другого СМИ, поговорил бы, а так - нет", - сказал он журналистке.

В это время на площади устанавливали сцену. На ней повесили плакаты с призывами на английском языке остановить нелегальную миграцию, высказывалось не недовольство парламентом Литвы и Дж.Соросом. "Депутат без совести, Народ - без будущего", – было написано на одном из плакатов.

© DELFI / Josvydas Elinskas

На площади появилась и полиция.

Представители Союза семей сообщили, что на мероприятии представят список требований к властям. Они заявляют, что будут бороться за право жителей самостоятельно решать свою судьбу и намерены вернуть в страну демократию, защитить страну.

"Невозможно добиться свободной жизни и будущего, если не вернуть право самостоятельно вершить свою судьбу. Литовский союз семей сплотит общество, люди поднимутся, мобилизуются, вернут демократию и защитят свои семьи, ценности своего народа и государство", – сказано на странице организаторов в социальной сети.

"ЛСС приглашает все оппозиционные партии, общественные движения, группы и отдельных людей со всей Литвы и все общественные движения Европы. Город разбудят звуки барабанов – это напомнит правящим о том, что Литва еще жива и просто так сдаваться не намерена", – сказано в социальной сети.

Напомним, что муниципалитет выдал разрешение на проведение митинга с участием 5000-10 000 человек на Кафедральной площади. Митинг будет проходить до 16 часов.