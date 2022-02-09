Шествие начнется в 18 ч около памятника Й.Басанавичюсу на ул. Аушрос Варту.

"Муниципалитет подтвердил, что разрешение на мероприятие выдано, маршрут шествия согласован", – сказано в сообщении.

Муниципалитет пока не прислал Delfi комментарий по этому вопросу.

"В литовском обществе наблюдается напряжение и раздор, поэтому мы приглашаем отметить День восстановления государства, направив внимание и усилия на то, что объединяет, а не разобщает. Этот день - день памяти создателей и защитников современного национального Литовского государства – государственников и воинов, которые сделали все для того, чтобы у литовского народа было свое государство, и чтобы народ мог свободно создавать свою судьбу", – сказано в заявлении организаторов.

Такое шествие будет проходить в 4-й раз.

Напомним, что столичный муниципалитет отказал в проведении митингов "Союза семей" в праздничный день 16 февраля.