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Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение факельного шествия 16 февраля в День восстановления государства. Это мероприятие организует движение Pro Patria.
2020 02 16 Eitynės su fakelais skirtos Kaziui Škirpai pagerbti
2020 02 16 Eitynės su fakelais skirtos Kaziui Škirpai pagerbti
© DELFI / Orestas Gurevičius

Шествие начнется в 18 ч около памятника Й.Басанавичюсу на ул. Аушрос Варту.

"Муниципалитет подтвердил, что разрешение на мероприятие выдано, маршрут шествия согласован", – сказано в сообщении.

Муниципалитет пока не прислал Delfi комментарий по этому вопросу.

"В литовском обществе наблюдается напряжение и раздор, поэтому мы приглашаем отметить День восстановления государства, направив внимание и усилия на то, что объединяет, а не разобщает. Этот день - день памяти создателей и защитников современного национального Литовского государства – государственников и воинов, которые сделали все для того, чтобы у литовского народа было свое государство, и чтобы народ мог свободно создавать свою судьбу", – сказано в заявлении организаторов.

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Такое шествие будет проходить в 4-й раз.

Напомним, что столичный муниципалитет отказал в проведении митингов "Союза семей" в праздничный день 16 февраля.

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