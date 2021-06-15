Организаторов "Марша в защиту семей" ждет штраф

Расследование начато в связи с тем, что собравшиеся не соблюдали требования - собирались в группы больше чем по 15 человек, а для таких собраний нужно разрешение муниципалитета.

Днем полиция предупредила участников и организаторов митинга, что они должны выполнять требования, однако в конце для стражи порядка констатировали, что участники акции требования не соблюдали.

Во вторник у парламента собрались 300–400 человек. Сначала они стояли на стоянке около парламента, а после обеда перебрались на поляну за стоянкой. Для собравшихся установили биотуалеты, несколько палаток, принесли бинбэги.

15 июня утром у здания парламента начался трехдневный митинг организаторов "Марша в защиту семей".

Цель митинга - напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая – не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции.

Кроме того, у премьер-министра Ингриды Шимоните требовали уволить министра юстиции Эвелину Добровольскую, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

На проведение акции с участием до 15 человек разрешение не требуется. Участники акции принесли с собой национальную атрибутику, стоят с флагами и белыми воздушными. Звучит народная музыка, музыканты поют: "Трусы, трусы, депутаты, трусы".



