Организатор свадеб готовит первую в Литве свадьбу однополой пары

В передаче блогера Ауримаса Камантаукаса Kamantinėjimai Вагоне сказала, что ей жаль, что пара, которая прожила вместе более полувека, до сих пор в Литве не может заключить брак.

"По сравнению с другими странами, мы в этой сфере отстаем. Не дать однополой паре вступить в брак - это по меньшей мере бесчеловечно, негуманно, это значит не признавать того, что люди разные, что они бывают разными", – сказала Вагоне.

Все интервью можно посмотреть здесь:

Вагоне уже 19 лет работает организатором свадеб, но свадьбу однополой пары организует впервые.

"Я чувствую, что это несправедливо, это надо исправить", – сказала Вагоне, которая быстро приняла решение участвовать в организации торжества.

Трогательная история любви двух мужчин объединила множество литовских декораторов, стилистов и других творческих людей, поддерживающих общину ЛГБТ и побудила их бесплатно организовать им незабываемый праздник.