Организатор серии нападений на российских оппозиционеров Анатолий Блинов арестован в Польше

Согласно информации издания, Блинов был арестован на три месяца. По каким именно статьям его обвиняют, пока не известно. Дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Арест Анатолия Блинова может иметь далеко идущие последствия для Латвии и Литвы. Напомним, в опубликованном 12 сентября расследовании ФБК, основанном на переписке между Леонидом Невзлиным и Анатолием Блиновым, якобы проживавшим в Риге речь идет о возможном сговоре между Невзлиным и Блиновым с целью совершения нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года - тогда двое польских граждан избили Волкова молотком и сломали ему руку. Блинов рассчитывал получить с Невзлина 250 тысяч евро за это нападение, но Невзлин денег не заплатил.