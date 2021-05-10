После того как в Литве решили проверять на коронавирус учеников начальных школ, возвращающихся за парты, некоторые родители в знак протеста провели митинг у здания Каунасского муниципалитета. Акция протеста состоялась 26 апреля. В Ней приняли участие около 150 человек. Участники акции назвали новый порядок "геноцидом" и высказали опасения в связи с тем, что вслед за тестированием придет вакцинация детей.

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Полицейские в тот день упомянули, что акция не санкционированная, поэтому будет проведено расследование. На прошлой неделе организатору назначили штраф.

Kaune vyko protesto akcija prieš profilaktinį mokinių testavimą © DELFI / Nerijus Povilaitis

"Организатор акции Рима Ясенаускене за три дня до мероприятия подала главе администрации каунасского муниципалитета письменное заявление об акции протеста с участием больше 15 человек и провела ее без разрешения. Она нарушила закон о собраниях", – сказано в постановлении полиции.

За такое нарушение грозит наказание в виде штрафа в размере 140-600 евро. Кроме того, могут запретить в течение 1-18 месяцев посещать массовые мероприятия. однако, если человек нарушил порядок в первый раз, полагается половина минимального штрафа.

Ясенаускене назначен штраф в размере 70 евро, штраф она должна заплатить до 20 мая.

Женщина сказала порталу Delfi, что не будет оспаривать назначенное наказание о сказала, что она не знала, какой действует порядок выдачи разрешений.

Она сказала, что получила финансовую помощь от других людей, которые поддерживают ее позицию. Ей перевели 100 евро.

Оставшиеся после уплаты штрафа 30 евро она намерена потратить ба другие акции протеста, на подготовку плакатов.