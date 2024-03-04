Организатор блокады фермеров на границе с Литвой: акция протеста должна продлиться всю неделю

"Сейчас украинского зерна идет очень мало, но проверки показали, что очень много продуктов переработки, например, муки. Мы не знаем их происхождения, до проверок там было много муки российского производства. Это видно из транспортных документов и информации, предоставленной самими водителями", - указал в понедельник радио LRT К. Печинский.

"Вероятно, нет (мы не закончим проверки до пятницы – ELTA). Я думаю, что акция протеста пройдет по плану, то есть в течение 7 дней", - сказал он.

К. Печинский отметил, что у него нет претензий ни к литовским перевозчикам, ни к фермерам, а польские компании могут помочь осуществить многие перевозки. Также, по его словам, в ходе проверок видно, что зерно поступает в Польшу из России и Беларуси.