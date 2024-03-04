Организатор блокады фермеров на границе с Литвой: акция протеста должна продлиться всю неделю

"Сейчас украинского зерна идет очень мало, но проверки показали, что очень много продуктов переработки, например, муки. Мы не знаем их происхождения, до проверок там было много муки российского производства. Это видно из транспортных документов и информации, предоставленной самими водителями", - указал в понедельник радио LRT К. Печинский.
"Вероятно, нет (мы не закончим проверки до пятницы – ELTA). Я думаю, что акция протеста пройдет по плану, то есть в течение 7 дней", - сказал он.
К. Печинский отметил, что у него нет претензий ни к литовским перевозчикам, ни к фермерам, а польские компании могут помочь осуществить многие перевозки. Также, по его словам, в ходе проверок видно, что зерно поступает в Польшу из России и Беларуси.
"Как протестующие фермеры, мы не имеем никаких претензий ни к литовским перевозчикам, ни к фермерам. Мы не исключаем, что многие перевозки осуществлялись с помощью польских компаний. Мы никоим образом не хотим навредить литовским перевозчикам, мы просто хотим подчеркнуть проблему перевозимого лишнего зерна, происхождение которого нам неизвестно", - пояснил представитель польских фермеров.
"В ходе этого контроля фиксируется, что зерно, транспортируемое в Польшу, идет из России и Беларуси", - заверил он.
В заключение он сказал, что хотел бы, чтобы такие проверки проводились и после акции, в выборочном порядке.
"Что касается переговоров с польскими властями, мы будем ждать результатов проверок и постараемся, чтобы такие проверки проводились и после протеста, но выборочным образом, чтобы проверки проводились не реже одного раза в неделю, но заранее об этом не будет объявлено", - сказал К. Печинский.
Водители грузовиков, с которыми побеседовало радио LRT на границе, заверили, что в данный момент акция протеста не мешает движению транспорта, но во вторник они ожидают увеличения очередей.