Оранжевые пакеты для сортировки появятся в продаже: где и когда?

Новый порядок сортировки действует в столице с 1 января 2024 года. Пакеты и многоразовые контейнеры жители могут получить не только в муниципалитете и староствах, но и на площадках для крупногабаритных отходов, а также в некоторых магазинах и торговых центрах. Только в магазинах сети Maximа пакеты получили больше 17 000 жителей.
"(...) С середины февраля в магазинах нашей сети можно будет купить 10-литровые оранжевые пакеты бренда Home Expert, предназначенные для сортировки пищевых отходов. Благодаря этому наши покупатели без труда смогут формировать привычку сортировки отходов", – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.
Напомним, что жители должны сортировать недоеденную пищи, очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу, кости, чайные пакетики и заварку, кофейную гущу и т.д. Заполненные оранжевые пакеты надо надежно завязать и бросить в общий контейнер.
Литва приняла директиву ЕС, требующую сортировать пищевые отходы. Подробности о новом порядке можно найти здесь https://atliekuetiketas.lt/