Оранжевые пакеты для сортировки появятся в продаже: где и когда?

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
В Вильнюсе действует новый порядок сортировки отходов, с помощью оранжевых пакетов жители должны сортировать пищевые отходы. Сейчас эти пакеты жителям раздают бесплатно, когда они закончатся – в середине февраля их можно будет купить в магазинах сети Maxima. Надеются, что такая возможность не только сделает пакеты доступнее, но и поможет формировать новую привычку.

Новый порядок сортировки действует в столице с 1 января 2024 года. Пакеты и многоразовые контейнеры жители могут получить не только в муниципалитете и староствах, но и на площадках для крупногабаритных отходов, а также в некоторых магазинах и торговых центрах. Только в магазинах сети Maximа пакеты получили больше 17 000 жителей.

"(...) С середины февраля в магазинах нашей сети можно будет купить 10-литровые оранжевые пакеты бренда Home Expert, предназначенные для сортировки пищевых отходов. Благодаря этому наши покупатели без труда смогут формировать привычку сортировки отходов", – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Напомним, что жители должны сортировать недоеденную пищи, очистки от овощей и фруктов, яичную скорлупу, кости, чайные пакетики и заварку, кофейную гущу и т.д. Заполненные оранжевые пакеты надо надежно завязать и бросить в общий контейнер.

Литва приняла директиву ЕС, требующую сортировать пищевые отходы. Подробности о новом порядке можно найти здесь https://atliekuetiketas.lt/

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