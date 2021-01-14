Опубликованы списки призывников в Вооруженные силы Литвы на 2021 год

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В четверг опубликованы списки призывников в Вооруженные силы (ВС) Литвы 2021 года.
Как сообщает Министерство обороны, призывники будут проходить воинскую службу в 18-и военных подразделениях.
Первые призывники поступят на службу в конце марта, последние - в конце ноября.
Проверить списки можно на сайте https://sauktiniai.karys.lt
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