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В четверг опубликованы списки призывников в Вооруженные силы (ВС) Литвы 2021 года.
Опубликованы списки призывников в Вооруженные силы Литвы на 2021 год
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Как сообщает Министерство обороны, призывники будут проходить воинскую службу в 18-и военных подразделениях.

Первые призывники поступят на службу в конце марта, последние - в конце ноября.

Проверить списки можно на сайте https://sauktiniai.karys.lt

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