Опубликован список призывников на 2024 год

В этом году в него были включены более 27 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. В этом году на военную службу планируется призвать 3 845 молодых людей, а еще 210 студентов и выпускников высших школ смогут принять участие в подготовке молодых офицеров-командиров, сообщает Литовская армия.

Юноши призывного возраста могут проверить свое место в списке на сайте sauktiniai.karys.lt.

Как указывает армия, молодым людям, вошедшим в список призывников во второй раз, не нужно будет снова проходить процедуры.

Однако тем, кто попал в список впервые, необходимо будет связаться с армией и пройти процедуру призыва с самого начала.