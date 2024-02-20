Опросы общественного мнения: снизилась положительная оценка Науседы, хуже всего оценивается Ландсбергис

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, в первом месяце этого года 74% жителей положительно оценили Науседу, а 20% граждан заявили, что придерживаются противоположного мнения. Однако, несмотря на снижение рейтинга, Науседа остается одним из наиболее положительно оцениваемых политиков. Его опережает только Валдас Адамкус, возглавлявший государство два срока (80% оценивают положительно, 12% – отрицательно).
Наименее положительно среди всех упоминаемых в рейтинге лиц оценивают министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Его отрицательно оценивают 78% жителей, положительно – 17%.
Также наименее благосклонно жители оценивают лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (75% отрицательно, 18% положительно), профессора Витаутаса Ландсбергиса (74% отрицательно, 19% положительно), премьера Ингриду Шимоните (74% отрицательно, 20% положительно), экс-президента Литвы Роландаса Паксаса (55% отрицательно, 25% положительно).
Сравнивая данные опроса, проведенного в январе с опросом, проведенным в декабре прошлого года, на 5% снизилось число респондентов, положительно оценивающих парламентария Агне Ширинскене – ее отрицательно оценивают 52%, положительно – 32% опрошенных. Снизилась также оценка председателя Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса – в январе его положительно оценивали на 4% респондентов меньше (всего 45%, отрицательно – 47%).
За месяц как минимум на 3% ухудшилась оценка 7 политиков – В. Адамкуса, министра обороны Арвидаса Анушаускаса (положительно оценивали 60%, отрицательно – 30%), экс-президента Дали Грибаускайте (59% положительно, 34% отрицательно), лидера СДПЛ Вилии Блинкявичюте (56% положительно, 35% отрицательно), парламентария Йонаса Пинскуса (37% положительно, 36% отрицательно).
Сравнивая результаты январского опроса с результатами опроса, проведенного год назад, мнение жителей не улучшилось ни об одном из 27 общественных деятелей, анализируемых в рамках этого опроса.
19-29 января текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью был опрошен 1021 житель Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.