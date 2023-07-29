Опрос: жители стали лучше оценивать президента страны и министра обороны

Жители Литвы по-прежнему наиболее благоприятно оценивают президента страны Гитанаса Науседу – в июле его благоприятно оценили 68,8% участников опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytаs. Это почти на десять процентов больше, чем два месяца назад. В мае его положительно оценили 59,6% респондентов.