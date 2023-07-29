Опрос: жители стали лучше оценивать президента страны и министра обороны

На втором месте по популярности - министр обороны Арвидас Анушаускас 50% голосов (в мае – 44,3%), отрицательно его оценили 21,4% респондентов (в мае – 27,7%)
На третьем месте - европарламентарий Вилия Блинкявичюте. Ее положительно оценили 49,0% участников опроса (в мае – 49,3%), а отрицательно 23,7% (в мае – 19,9%).
Далее идут лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - соответственно 36% и 34,7% голосов и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис (32,0% и 25,6%).
Согласно результатам опроса, хуже всего жители оценивают лидера Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемара Томашевского (7,1% – положительно, 62,7% – отрицательно), лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (12,6% – положительно, 64,6% – отрицательно), министра юстиции Эвелину Добровольскую (10,3% – положительно, 46,1% – отрицательно).
Жители также считают, что именно президент Гитанас Науседа лучше всех представляет их интересы. Таких в июле было 16,9% (в мае 11,9%).
На втором месте этого рейтинга – Блинкявичюте - 9,5% (в мае – 9,7%), далее идет Сквернялис - 5,0% (6,1%).
Чаще других лидеров жители упоминали Анушаускаса (в июле – 4,4%, в мае – 2,2%), общественного деятеля Андрюса Тапинаса (в июле – 3,9%, в мае – 4,9%) и премьер-министра Ингриду Шимоните (в июле – 3,8, в мае –3,5%).
Опрос был проведен 12 – 19 июля, в нем участвовали 1003 совершеннолетних жителя Литвы.