Опрос: жители Литвы назвали дружественные и недружественные страны

Компания Baltijos tyrimai провела опрос 22 февраля-3 марта. Жителей попросили высказать свое мнение о 12 странах мира: в анкете было 7 соседей Литвы и 5 крупных стран мира.

Опрос показал, что Украина находится в числе стран, которые оценивают благоприятнее всего. Очень благоприятно ее оценивают 28% респондентов, еще 52% оценивают эту страну благоприятно.



Благоприятную оценку получила и Польша: 24% оценили очень благоприятно и 64% скорее, благоприятно. Далее идут Латвия (21% и 69%), Эстония (19% и 68%), США (19% и 51%), Швеция (17% и 65%), Франция (16% и 67%), Германия (14% и 67%) и Великобритания (14% и 64%).

Остальные три страны – Беларусь, Россия и Китай – получают менее благоприятную оценку. В последнее время все они попали в неприятный контекст. Россия – как страна, начавшая войну в Украине, Беларусь – как страна, помогающая незаконной агрессии. Китай упоминается не только в контексте открытия представительства Тайваня в Литве, но и как страна, которая даже после начала войны в Украине, благоприятно оценивает Кремль.

Например, 59% респондентов оценили Россию очень неблагоприятно, а 24% - скорее неблагоприятно. Беларусь неблагоприятно оценили 39%, а скорее неблагоприятно - 34%, Китай - соответственно 20% и 44%.

Украину благоприятно оценили 8 из 10 респондентов старше 18 лет, 1 из 10 оценил ее неблагоприятно, а 9% не смогли ответить на этот вопрос.

Благоприятнее всего Украину оценили люди старше 50 лет, жители небольших городов и деревень, люди с небольшими (меньше 800 евро) и со средними (801–1500 евро) доходами на одного члена семьи, руководители, пенсионеры, безработные и домохозяйки, относительно менее благоприятно ее оценили жители крупных городов, студенты и представитель польского меньшинства (37% оценили Украину благоприятно, 33% неблагоприятно и 30% не ответили на вопрос).

Россию неблагоприятно оценивают больше чем 8 из 10 человек (59% очень неблагоприятно, 24% скорее неблагоприятно), каждый 10 оценил ее благоприятно (3% очень благоприятно, 8% скорее благоприятно), а 6% не ответили на вопрос.



Неблагоприятно Россию чаще оценивает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с образованием выше среднего, литовцы, относительно благоприятнее ее оценили русские (23% благоприятно, 66% неблагоприятно, 11% не ответили на вопрос) и поляки (28%, 47% и 25%).

Похожие данные получены и в оценке Беларуси. Ее благоприятно оценивают меньше 1/5 респондентов (3% очень благоприятно и 15% скорее благоприятно), 3/4 оценивают страну неблагоприятно (39% очень неблагоприятно и 34% неблагоприятно, 9% не ответили на вопрос).

Немного благоприятнее Беларусь оценили жители старше 50 лет, пенсионеры, рабочие и фермеры, русские и поляки. По данным опроса Baltijos tyrimai, проживающие в Литве поляки - единственная группа респондентов, которая оценивает Беларусь благоприятно (45%), а не благоприятных оценок в этой группе было 33%.

Китай благоприятно оценивает 1 из 4 жителей (1% очень благоприятно и 23% скорее благоприятно), 2/3 оценивают эту страну неблагоприятно (20% оценили неблагоприятно, 44% скорее неблагоприятно, 12% не ответили на вопрос). Немного благоприятнее Китай оценивали мужчины, сельские жители, студенты, руководители, русские, а неблагоприятно - жители крупных городов, безработные и домохозяйки.