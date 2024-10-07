Опрос: жители Литвы больше всего доверяют пожарным, меньше всего - партиям

Согласно опросу, в число учреждений, которым жители доверяют больше всего, обогнав Фонд государственного социального страхования (Содру), вошла Служба охраны государственной границы (СОГГ). Ей доверяют 48,5 проц. респондентов, не доверяют – 11,5 проц. опрошенных (в июле – 52,5 проц. и 9,9 проц. соответственно).

Согласно результатам исследования, 64,8 проц. принявших участие в опросе жителей доверяют полиции, этому институту не доверяют 9,6 проц. опрошенных (результаты прошлого опроса составили 65,6 проц. и 8,1 проц. соответственно). Также снизилось доверие к Литовской армии. На данный момент 59 проц. респондентов указывают, что доверяют ей, а 13,5 проц. респондентов ответили, что придерживаются противоположного мнения (в июле – 63 проц. и 10,7 проц. соответственно).

В ходе опроса 88,7 проц. респондентов указали, что доверяют пожарным, а 1,9 проц. респондентов высказали противоположное мнение. Тогда как в июле эти цифры составили 90,1 проц. и 1,3 проц.

Далее в списке – „Содра“. Как надежное учреждение ее оценили 52,7 проц. респондентов, 15,9 проц. ответили, что не доверяют учреждению (в июле – 60 проц. и 12 проц.).

Отмечается, что возросло доверие общества к системе образования. Ей доверяют 43,5 проц. респондентов, а не доверяют 14,7 проц. (в июле эти цифры достигали 45,2 проц. и 13,5 проц. соответственно).

Доверие к Президентуре почти не изменилось. На данный момент ей доверяют 45,5 проц. жителей, не доверяют –17,3 проц. (результаты июльского опроса – 45,6 проц. и 15,8 проц.).