2024.10.07 14:27

Опрос: жители Литвы больше всего доверяют пожарным, меньше всего - партиям

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Больше всего жители Литвы доверяют пожарным, меньше всего – политическим партиям, свидетельствуют данные опроса, проведенного Vilmorus 13-21 сентября по заказу Lietuvos rytas.

В ходе опроса 88,7 проц. респондентов указали, что доверяют пожарным, а 1,9 проц. респондентов высказали противоположное мнение. Тогда как в июле эти цифры составили 90,1 проц. и 1,3 проц.

Согласно результатам исследования, 64,8 проц. принявших участие в опросе жителей доверяют полиции, этому институту не доверяют 9,6 проц. опрошенных (результаты прошлого опроса составили 65,6 проц. и 8,1 проц. соответственно). Также снизилось доверие к Литовской армии. На данный момент 59 проц. респондентов указывают, что доверяют ей, а 13,5 проц. респондентов ответили, что придерживаются противоположного мнения (в июле – 63 проц. и 10,7 проц. соответственно).

Согласно опросу, в число учреждений, которым жители доверяют больше всего, обогнав Фонд государственного социального страхования (Содру), вошла Служба охраны государственной границы (СОГГ). Ей доверяют 48,5 проц. респондентов, не доверяют – 11,5 проц. опрошенных (в июле – 52,5 проц. и 9,9 проц. соответственно).

Далее в списке – „Содра“. Как надежное учреждение ее оценили 52,7 проц. респондентов, 15,9 проц. ответили, что не доверяют учреждению (в июле – 60 проц. и 12 проц.).

Отмечается, что возросло доверие общества к системе образования. Ей доверяют 43,5 проц. респондентов, а не доверяют 14,7 проц. (в июле эти цифры достигали 45,2 проц. и 13,5 проц. соответственно).

Доверие к Президентуре почти не изменилось. На данный момент ей доверяют 45,5 проц. жителей, не доверяют –17,3 проц. (результаты июльского опроса – 45,6 проц. и 15,8 проц.).

Согласно опросу, за последние несколько месяцев возросло доверие к Церкви. 44 проц. респондентов ответили, что доверяют этому религиозному институту, а 18,7 проц. заявили, что не доверяют (в июле – 42,8 проц. и 20,8 проц.).

Меньше всего, согласно опросу, жители доверяют политическим партиям. Им доверяют всего 8,4 проц. опрошенных, не доверяют 54,3 проц. респондентов (в июле – 6,2 проц. и 51,8 проц.).

Среди институтов, которым меньше всего доверяют, также находятся суды (24,4 проц. доверяют, 29,1 проц. не доверяют), средства массовой информации (24,3 проц. и 32,6 проц. соответственно), Правительство (17,4 проц. и 46 проц.) и Сейм (11,3 проц. и 53,9 проц.).

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