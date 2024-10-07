Опрос: жители Литвы больше всего доверяют пожарным, меньше всего - партиям

В ходе опроса 88,7 проц. респондентов указали, что доверяют пожарным, а 1,9 проц. респондентов высказали противоположное мнение. Тогда как в июле эти цифры составили 90,1 проц. и 1,3 проц.
Согласно результатам исследования, 64,8 проц. принявших участие в опросе жителей доверяют полиции, этому институту не доверяют 9,6 проц. опрошенных (результаты прошлого опроса составили 65,6 проц. и 8,1 проц. соответственно). Также снизилось доверие к Литовской армии. На данный момент 59 проц. респондентов указывают, что доверяют ей, а 13,5 проц. респондентов ответили, что придерживаются противоположного мнения (в июле – 63 проц. и 10,7 проц. соответственно).
Согласно опросу, в число учреждений, которым жители доверяют больше всего, обогнав Фонд государственного социального страхования (Содру), вошла Служба охраны государственной границы (СОГГ). Ей доверяют 48,5 проц. респондентов, не доверяют – 11,5 проц. опрошенных (в июле – 52,5 проц. и 9,9 проц. соответственно).
Далее в списке – „Содра“. Как надежное учреждение ее оценили 52,7 проц. респондентов, 15,9 проц. ответили, что не доверяют учреждению (в июле – 60 проц. и 12 проц.).
Отмечается, что возросло доверие общества к системе образования. Ей доверяют 43,5 проц. респондентов, а не доверяют 14,7 проц. (в июле эти цифры достигали 45,2 проц. и 13,5 проц. соответственно).
Доверие к Президентуре почти не изменилось. На данный момент ей доверяют 45,5 проц. жителей, не доверяют –17,3 проц. (результаты июльского опроса – 45,6 проц. и 15,8 проц.).
Согласно опросу, за последние несколько месяцев возросло доверие к Церкви. 44 проц. респондентов ответили, что доверяют этому религиозному институту, а 18,7 проц. заявили, что не доверяют (в июле – 42,8 проц. и 20,8 проц.).
Меньше всего, согласно опросу, жители доверяют политическим партиям. Им доверяют всего 8,4 проц. опрошенных, не доверяют 54,3 проц. респондентов (в июле – 6,2 проц. и 51,8 проц.).
Среди институтов, которым меньше всего доверяют, также находятся суды (24,4 проц. доверяют, 29,1 проц. не доверяют), средства массовой информации (24,3 проц. и 32,6 проц. соответственно), Правительство (17,4 проц. и 46 проц.) и Сейм (11,3 проц. и 53,9 проц.).