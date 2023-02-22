Опрос жителей: возросло доверие к Литовской армии и НАТО

Такие тенденции раскрыл опрос общественного мнения, проведенный по заказу министерства в декабре прошлого года.

Как сообщает министерство, доверие к Литовской армии в настоящее время находится на давно невиданных высотах. Ей доверяют 78 проц. опрошенных (на 4 проц. больше, чем год назад). Это самая высокая оценка с 2013 г.

На 7 проц. больше, чем в прошлом году, т.е. 86 проц. – положительно оценивают профессию военного. Одобрение решения близкого человека стать профессиональным военным также увеличилось на несколько процентных пунктов. Решение одобрили бы 62 проц. (на 2 проц. больше). Если бы близкий человек решил пройти постоянную обязательную профессиональную военную службу, такое решение одобрили бы 70 проц. опрошенных, на 4 проц. больше, чем в 2021 г.

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57 проц. опрошенных одобряют введение всеобщего призыва на обязательную начальную военную службу сразу после окончания школы, число не одобряющих по сравнению с 2021 г. сократилось на 7 проц.

68 проц. респондентов высказываются за сохранение текущего финансирования обороны в размере 2,5 проц. от ВВП или за его увеличение.

Также отмечается улучшившееся отношение жителей к присутствию в стране сил союзников по НАТО – поддержку этому выразили 90 проц. опрошенных. В целом членство Литвы в НАТО поддерживают 89 проц. опрошенных.

Больше всего за последние четыре года и 4 проц. больше, чем в 2021 г., т.е. 85 проц. жителей поддерживают утверждение о том, что постоянные учения США и других союзников в Литве повышают готовность к защите территории Литвы и сдерживают враждебные действия.

83 проц. опрошенных согласны с тем, что дислоцированный в 2017 г. в Литве батальон передовых сил НАТО помогает сдерживать враждебно настроенные государства.

78 проц. участников опроса не сомневаются в решимости НАТО защищать Литву.

82 проц. (на 8 проц. больше) респондентов считают, что Литва должна предоставить военную поддержку членам НАТО в случае военного конфликта.

Согласно опросу, наиболее дружественные к Литве страны Европы – это Польша, Латвия и Эстония. По сравнению с 2021 г., Польшу в качестве самой дружественной страны указали на 18 проц. больше респондентов, всего – 69 проц. Такие тенденции можно связать с активной поддержкой Украины Польшей. Главные стратегические партнеры Литвы в сфере обороны – Польша, Германия и США.

Результаты проведенного опроса также показали, что значительно возросло количество людей, настроенных оружием и мирными средствами защищать Литву.

Мирными средствами боролся бы 61 проц. респондентов. За четыре года их число увеличилось на 10 проц. Защищать оружием настроены 53 проц. опрошенных, из них 8 проц. организовывали бы сопротивление оружием, 45 проц. к нему бы присоединились.

Хотя воля жителей Литвы к сопротивлению крепнет, однако, почти половина опрошенных – 48 процентов, т.е. на 4 проц. меньше, чем в прошлом году, признает, что им не хватает знаний, как действовать, если в Литве объявят мобилизацию.

В 2022 г. значительно улучшилось распознавание информационного воздействия, оказываемого Россией. 78 проц. респондентов (на 13 проц. больше, чем в 2021 г.) согласны с утверждением, что Российская Федерация сознательно оказывает информационное воздействие на жителей Литвы, пытаясь повлиять на их отношение.

Возросло количество жителей, согласных с тем, что Россия и Беларусь совершают гибридные атаки (например, кибернетические атаки, нелегальная миграция и пр.) против государств ЕС и НАТО с целью их дестабилизации. Так считает 71 проц., в 2021 г. их было на 2 проц. меньше.

Также данные опроса показывают рост распознавания информационных атак и вводящей в заблуждение информации – 64 проц. участников опроса сказали, что они всегда или часто распознают вводящую в заблуждение информацию или информационные атаки. По сравнению с 2021 г. число распознающих увеличилось на 6 проц., а с 2019 г. способность критически оценивать информационную среду улучшилась на 23 проц.

Перед лицом войны России в Украине значительно увеличилось количество жителей, считающих, что Литва должна оказывать военную поддержку Украине. 79 проц. опрошенных поддерживают оказание военной поддержки Украине, это на 15 проц. больше, чем в 2021 г.