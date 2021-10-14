Опрос жителей Литвы показал печальную реальность: на чем экономят люди

Новейший опрос показал, что по мере ухудшения финансового положения немало людей начинают покупать товары и услуги без оплаты налогов.

По инициативе "Белой волны" – прозрачного бизнеса, весной этого года провели опрос, результаты которого показали, что почти 20% жителей во время пандемии стали чаще покупать нелегальные товары и услуги.

40% участников опроса указали, что в их кругу есть люди получающие зарплаты "в конвертах", 49% считают, что "тень" в Литве увеличилась.

Больше половины жителей Литвы (52%) нетерпимо относятся к предпринимателям, которые работают в "тени". Терпимее к такому бизнесу люди с небольшими доходами (до 300 евро на одного члена семьи) и безработные.

Весной этого года также представили результаты исследования "Тенденции использования нелегальных сигарет в Литве", проведенного в 2018 г. Это первое исследование, которое не финансировали производители табачных изделий. Выяснилось, что 1 из 10 курящих покупает нелегальные сигареты, а 4 из 10 не видят в этом ничего плохого.

Путем сбора выброшенных пачек выяснилось, что 31,5% из них - упаковки нелегальных изделий, произведенные не для литовского рынка. Большая часть (81,8%) пачки сигарет гродненской фабрики "Неман" - Premier, Minsk, Fest и NZ.

"Мы в первую очередь хотим сделать акцент не на "тени", не на зле, а на прозрачной деятельности. Большое внимание будет уделено простоте, чтобы и бизнес, и люди, работающие на себя, платили все налоги. Важно облегчить уплату налогов, повышать сознательность, расширять электронные услуги", - сказала вице-министр финансов Рута Билкштите.

Если следить за развитием ситуации с 2005 г., видно, что "теневой" бизнес сокращается, но все еще есть деятельность повышенного риска - это оптовая и розничная торговля, транспорт, сектор общепита.

По словам Билкштите, больше всего "тени" там, где бизнес предоставляет услуги жителям или жители - жителям.

"Тут Литва - не исключение, это общая тенденция", – сказала вице-министр.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс сказал, что для того, чтобы привлечь жителей пользоваться легальными услугами, сейчас используют разные инициативы, например, возможность вернуть часть налога за ремонт машины, квартиры, за покупку услуг няни.

Старший советник Департамента ГНИ по контролю Кристина Якштене сказала, что сейчас выделены такие зоны риска, как строительный сектор, продажи подержанных авто, ремонт автомобилей и торговля автодеталями, сюда входят также сектор стоматологических услуг и торговли недвижимостью.

Что объединяет эти секторы - это те сферы, где жители склонны экономить, когда наступает сложное в финансовом плане время.