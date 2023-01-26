"Отрадно, что жителей страны заботит ситуация с безопасностью на дорогах. Это посылает сигнал участникам системы дорожной инфраструктуры о том, что этому аспекту необходимо уделять особое внимание и усилия", - сказал руководитель ассоциации Lietuvos keliai Шарунас Фроленко.

Большинство жителей довольны безопасностью дорог

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Почти 60 проц. жителей, принявших участие в исследовании, довольны безопасностью дорог государственного значения, такие параметры, как скоростной режим, ограждения, съезды, развороты, освещение они оценивают хорошо или очень хорошо. А треть жителей считает, что с точки зрения безопасности дороги Литвы – удовлетворительные, и менее десятой части оценивают безопасность плохо или очень плохо.

Исследование, проведенное в январе этого года, показало, что другими важными для жителей аспектами, связанными с дорогами, являются качество прокладывания дорог (38 проц.), асфальтирование гравийных дорог (21 проц.), прозрачность системы строительства, ремонта и содержания дорог (10 проц.) и ограничение скорости (7 проц.). В ходе исследования было опрошено 1 000 взрослых жителей Литвы.

Жителей призывают внести свой вклад в безопасность дорог

По словам Ш. Фроленко, безопасность на дорогах определяется многими факторами, но очевидно, что правильное оборудование дороги и ее частей и качественное содержание являются одними из наиболее важных аспектов.

"Забота о безопасности дорог должна быть приоритетом на всех этапах строительства и эксплуатации дорог, начиная с проектирования и заканчивая регулярным надлежащим обслуживанием", - сказал глава "Lietuvos keliai".

Он утверждает, что обеспечить безопасность на дорогах сложнее всего зимой, так как из-за резко меняющейся температуры и большого количества воды на дорогах открывается множество выбоин, а погодные условия не позволяют оперативно их заделывать. Однако, по словам руководителя, если вы заметили на дороге опасную выбоину, для безопасности всех участников дорожного движения не стоит оставаться равнодушным и сообщать об опасности службам, отвечающим за содержание дорог.