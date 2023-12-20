Опрос: всего 3% жителей Литвы поддержат введение всеобщего налога на недвижимость

27% опрошенных поддерживают нынешний вариант налога на недвижимость – когда налогом облагается только элитное жилье, 32% не поддерживают никакого налогообложения, а 4% не имеют мнения по этому вопросу.

Наиболее негативно к налогу на недвижимость относятся сельские жители – 43% не поддерживают какое-либо налогообложение, лица с неполным средним образованием – 44% и жители, чей семейный доход составляет до 1 тыс. евро в месяц – 40%.

Всеобщий налог на недвижимость также не поддерживают 39% лиц, занимающих руководящие должности, и 43% безработных и домохозяек.

Аналогично, 39% респондентов, живущих в собственном доме, и 30% респондентов, живущих в собственной квартире, не поддерживают всеобщее налогообложение недвижимости.

Если бы налог не применялся к первому жилью, его поддержали бы 29% владельцев собственного дома и 38% владельцев собственной квартиры.