Опрос: все меньше литовцев считает, что ситуация в стране улучшается

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, 72% опрошенных пессимистично оценивают общую ситуацию в Литве, еще 20% респондентов не могли определиться с ответом. В июне соответственно 89% респондентов считали, что ситуация в стране ухудшается, 10% - что она становится лучше, неопределившихся был всего 1%.

По сравнению с опросом, проведенным в августе 2021 года, количество тех, кто утверждает, что дела в Литве по сути улучшаются, уменьшилось на 10 процентных пунктов: тогда 18% оценили ситуацию как улучшающуюся, а 81% считал, что она ухудшается.

Опрос также показал, что среди ведомств население больше всего доверяет армии (77% доверяют, 17% не доверяют) и полиции (73% и 23%), а также церкви (67% доверяют, 22% - нет), Фонду социального страхования (67% и 25%), офису президента (63% и 30%). Самый низкий уровень доверия у жителей к Сейму (не доверяют 73%, доверяют 22%), правительству (61% и 33%), судам (52% и 37%).

С 12 по 28 июля литовская компания по исследованию общественного мнения и рынка Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос населения по заказу LRT. В ходе исследования путем личных интервью был опрошен 1021 житель Литвы.