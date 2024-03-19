Опрос: все больше жителей Литвы не в состоянии купить продукты питания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Репрезентативный опрос жителей, проведенный в феврале компанией Spinter tyrimai по заказу Национальной сети организаций по сокращению бедности (НСОСБ), показал, что все большее число жителей не может позволить себе продукты питания. По февральским данным, 14,3 проц. жителям Литвы не хватало денег на еду, а 19,5 проц. – на оплату аренды жилья или коммунальных услуг.

"В последние годы мы наблюдаем ухудшение ситуации с доступностью продуктов питания, и этот год выделяется тем, что значительно выросло количество людей с самым низким доходом, которым не хватает денег на еду", - говорит руководитель НСОСБ Айсте Адомавичене.

Сообщается, что в феврале прошлого года 23,5 проц. лиц, чей доход не достигал 500 евро, утверждали, что им не хватает денег на еду, а в этом году это число увеличилось до 29,9 проц.

За два года численность представителей этой группы доходов увеличилась на 12,8 проц. пункта.

Самая большая проблема с самообеспеченностью продовольствием наблюдается среди молодых работающих людей в возрасте 26-45 лет. Исследование показывает, что больше всего денег на еду не хватает техническим работникам, мелким предпринимателям, безработным и лицам, занятым в домашнем хозяйстве.

К последней категории также относятся родители-одиночки, осуществляющие уход за детьми, лица, осуществляющие уход за членами семьи.

Исследование показывает, что даже те, у кого доход немного выше (501-700 евро), ощущают на себе последствия роста цен на продукты питания. О нехватке денег на еду заявили 11,7 проц. лиц указанной доходной группы, тогда как в прошлом году таких лиц было 7 проц.

Кроме того, количество лиц из группы с самым высоким доходом (более 701 евро), которые сталкиваются с этими проблемами, по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза.

В ходе опроса также был задан вопрос, сталкиваются ли люди с нехваткой денег на аренду и коммунальные услуги. В феврале прошлого года 39,3 проц. людей из группы с самым низким доходом (до 500 евро на человека) утверждали, что им не хватает средств на содержание жилья, а в феврале этого года таких людей в этой группе было 36 проц.

Негативное изменение наблюдается в группе с самым высоким доходом (от 701 евро на человека) – количество людей, утверждавших, что им не хватает денег на аренду и оплату коммунальных услуг, увеличилось на 2,7 проц. пункта.

Репрезентативный опрос 18-25 февраля этого года провела исследовательская компания Spinter tyrimai. Исследование было проведено по заказу Национальной сети организаций по сокращению бедности.

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