Опрос: все больше жителей Литвы не в состоянии купить продукты питания

Самая большая проблема с самообеспеченностью продовольствием наблюдается среди молодых работающих людей в возрасте 26-45 лет. Исследование показывает, что больше всего денег на еду не хватает техническим работникам, мелким предпринимателям, безработным и лицам, занятым в домашнем хозяйстве.

За два года численность представителей этой группы доходов увеличилась на 12,8 проц. пункта.

Сообщается, что в феврале прошлого года 23,5 проц. лиц, чей доход не достигал 500 евро, утверждали, что им не хватает денег на еду, а в этом году это число увеличилось до 29,9 проц.

"В последние годы мы наблюдаем ухудшение ситуации с доступностью продуктов питания, и этот год выделяется тем, что значительно выросло количество людей с самым низким доходом, которым не хватает денег на еду", - говорит руководитель НСОСБ Айсте Адомавичене.

Исследование показывает, что даже те, у кого доход немного выше (501-700 евро), ощущают на себе последствия роста цен на продукты питания. О нехватке денег на еду заявили 11,7 проц. лиц указанной доходной группы, тогда как в прошлом году таких лиц было 7 проц.

Кроме того, количество лиц из группы с самым высоким доходом (более 701 евро), которые сталкиваются с этими проблемами, по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза.

В ходе опроса также был задан вопрос, сталкиваются ли люди с нехваткой денег на аренду и коммунальные услуги. В феврале прошлого года 39,3 проц. людей из группы с самым низким доходом (до 500 евро на человека) утверждали, что им не хватает средств на содержание жилья, а в феврале этого года таких людей в этой группе было 36 проц.