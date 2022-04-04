Опрос: вильнюсцы Зуокаса оценивают лучше, чем Шимашюса

Опрос был проведен с 20 января по 15 февраля 2022 года, за год до очередных выборов городского главы.

В 2019 г. во время выборов Шимашюс победил, набрав 60% голосов, Зуокас получил всего – 38,5%.

Нынешний мэр заявил, что не намерен принимать участие в следующих выборах. Если бы он решил участвовать, согласно опросу, такую победу ему было бы одержать непросто.

Если бы в этом году повторился сценарий 2019 года, то за Зуокаса голосовали бы 27%, а за Шимашюса - 24% респондентов.

Baltijos tyrimai выяснила, что Зуокаса чаще выбирали и из более обширного списка возможных кандидатов.

В анкете были перечислены 9 возможных кандидатов: Зуокас (17,1%), Аушрине Армонайте (13,7%) Валдас Бенкунскас (8,5%), Гунтаутас Палуцкас (6,7%), Виктор Успасских (5,6%), вице-мэр Эдита Тамошюнайте – 4,3%, Мартинас Нагявичюс (3,4%), Лукас Савицкас (3,4%), Ремигиюс Лапинскас (1,1%).

Исследование показало, что треть участников опроса (30%) считают, что дела в Вильнюсе хорошие, а половина (49%) указала, что ситуация ухудшается. 21% респондент не смог оценить ситуацию.

Самыми большими проблемами жители считают проблему цен на отопление, реформу теплохозяйства, состояние дорог/улиц, заторы и т.п. Другие проблемы - городской транспорт, инфраструктура и высокие цены на коммунальные услуги.