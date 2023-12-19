Опрос: в Литве увеличилось доверие жителей к армии

Судам, правительству и Сейму жители скорее не доверяют, чем доверяют.

Жители Литвы также склонны доверять Государственному фонду социального страхования ( Содра ) – 69% доверяют "Содре", 24% – не доверяют, у 7% не было мнения; церкви – 68% доверяют, 26% – не доверяют, у 6% не было мнения; местному самоуправлению – 58% доверяют, 35% не доверяют, у 7% не было мнения.

Также жители доверяют полиции – 74% указали, что, по их мнению, этот институт является надежным. 23% ответили, что не доверяют, у 3% не было мнения.

Согласно результатам опроса, 80% опрошенных доверяют Литовской армии, 15% не доверяют, а у 3% не было мнения об армии.

16-27 ноября текущего года по заказу агентства новостей ELTA компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы , доверяют ли они различным институтам в стране.

Судебной системе доверяют 40% респондентов, 50% – не доверяют, у 10% не было мнения.

Меньше всего жители доверяют Сейму и правительству

Чуть более трети – 34% – указали, что доверяют правительству, возглавляемому Ингридой Шимоните.

Вдвое столько – 64% – указали, что не доверяют Кабмину правых, а у 5% респондентов не было мнения.

Однако меньше всего жителей доверяет Сейму – 27% участников опроса указали, что доверяют парламенту, 69% придерживались противоположного мнения, у 4% не было мнения.

По сравнению с октябрьским опросом, доверие к армии и церкви увеличилось на 5%, на 3% улучшилась оценка "Содры", судов и Сейма.

В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 018 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.