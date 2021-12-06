Опрос: в Литве - рекордный уровень доверия к пограничникам

Согласно опросу, проведенному в ноябре, СОГГЛ положительно оценивают 53,6% опрошенных.

"Это рекорд - они входят в пятерку организаций, которым доверяют более 50 процентов. Они в центре внимания, они хорошо выполняют свою работу, поэтому люди с ними", – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

46,8% опрошенных жителей заявили, что доверяют церкви - по словам Гайдиса, это самая низкая положительная оценка за 21 год.

"Когда-то, 20 лет назад, на первом месте стояла церковь. Но по всей Европе доверие к церковной бюрократии падает, и во Франции, и в Польше появляется много резонансных дел. Судя по всему, церковь больше не считается современным институтом, поэтому есть тенденция к уменьшению доверия", – полагает Гайдис.

По-прежнему жители больше всего доверяют пожарным-спасателям. Так считают 89% участников опроса.

Литовская армия переместилась на второе место в рейтинге учреждений - 65,7% указали, что ей доверяют (в октябре - 59,6%).

Далее в рейтинге доверия следует полиция, которой доверяют 65,5% респондентов, Фонд социального страхования (Sodra) - 57,5% и СОГГЛ с 53,6%, еще 48,3% опрошенных отметили, что доверяют образованию.

Больше всего опрошенные не доверяет партиям - 56,6% (доверяют 8,9% респондентов), а также Сейму - 51,2% указали, что не доверяют этому учреждению, а доверяющих парламенту - 12,3%. Не доверяют правительству 39,7% населения, и 18,2% - доверяют.