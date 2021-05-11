Опрос в Литве показал неожиданные результаты: четверть респондентов хотела бы привиться "Спутником"

На прошлой неделе в СМИ появились лишь некоторые данные этого опроса, проведенного центром Vilmorus, связанные с партнерством и Стамбульской конвенцией. На самом деле опрос охватывал более широкий спектр вопросов.

Советник президента Ридас Ясюлёнис 10 мая представил BNS ответы на 14 вопросов этого исследования. Позже он подтвердил, что вопросов было больше - 16. Выяснилось, что среди вопросов, данные о которых аппарат президента не предал огласке – вопросы о депутатах.

В ходе опроса у жителей спрашивали, планируют ли они прививаться от COVID-19. 47,9% дали положительный ответ, а 26% - отрицательный. Еще 20% отметили, что уже привились, o 6% не ответили на вопрос.

На вопрос, какой вакциной жители прививались бы, если бы могли выбирать, 39,8% назвали Pfizer, 20% - любой, 20% не собирались прививаться ни одной из вакцин. Moderna хотели бы привиться 10,8% участников опроса, Johnson & Johnson и AstraZeneca - 5,8% и 5,2%.

На вопрос, привились бы российским "Спутником", если бы его утвердили в ЕС, положительный ответ дали 25,2% респондентов, 54,7% сказали, что им не прививались бы, еще 20,1% не ответили на вопрос.

У жителей спрашивали, до какого времени, по их мнению, надо продлевать карантин. 17,4% сказали до 1 мая (опрос проводили в апреле), 12% – до 1 июня, 24,1% считает, что карантин надо продлевать, пока не привьются 70% взрослого населения страны. 35% считают, что карантин надо отозвать как можно скорее. На этот вопрос не ответили 11,6% участников опроса.

Жителей также спрашивали, как в Литве должны выбирать политиков. 89,5% считают, что мэров должны выбирать жители напрямую, 4,7% считают, что их должны выбирать члены горсовета, а 5,8% респондентов не ответили на этот вопрос.

Что касается депутатов, то 27,4% за систему, при которой половину депутатов выбирают напрямую, а другую половину - по партийным спискам. 64,1% считают, что депутатов должны выбирать только напрямую. Только по партийным спискам депутатов хотели бы выбирать всего 2% респондентов. 6,5% не ответили на вопрос.

У респондентов спрашивали, должны ли дать жителям право на то, чтобы отозвать депутатов с должности. 82,2% ответили, что должны, 7% – дали отрицательный ответ, а 10,8% - не ответили на вопрос.

Жителей спрашивали, как в Литве должны выбирать президента. 95,4% выступили за прямые выборы, как указано в Конституции. 1,7% считает, что президента должен выбирать парламент, 2,9% не ответили на вопрос.

Жителей также спрашивали, одобряют ли они применение санкций в отношении представителей белорусской и российской власти, которые участвуют в репрессиях и нарушают права человека.

44,3% дали положительный, а 28,9% - отрицательный ответ на этот вопрос. Еще 26,9% не ответили на него.

На вопрос, должна ли Литва поддерживать стремление Украины к евроатлантической интеграции, 45,9% ответили положительно, 23,6% отрицательно, а 30,6% не ответили.

Vilmorus провел опрос 3-17 апреля, по телефону опросили 1001 жителя Литвы старше 18 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.