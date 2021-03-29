"19% опрошенных в Литве школьников отметили, что хотя бы один или два раза пробовали какие-либо наркотики. Из них 21% юношей и 18% девушек", – заявил на пресс-конференции в понедельник директор Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Реналдас Чюжас, представляя результаты исследования.

По его словам, международное исследование показало, что появление новых психоактивных веществ в Европе стабилизировалось, но молодежное потребление вызывает беспокойство, поскольку "все больше молодых людей подтверждают, что доступность действительно высока".

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По данным Р. Чюжаса, в Литве молодые люди достаточно рано начинают употреблять наркотические и психотропные вещества, еще в школьном возрасте. По его словам, самым популярным наркотиком является конопля, далее - ЛСД, галлюциногены, экстази, кокаин.

"4% литовских школьников попадают в категорию высокого риска употребления конопли, и даже 24% утверждают, что ее получить проще всего", – отметил Р. Чюжас.

По данным опроса, школьники несколько реже принимают новые психотропные вещества, воздействие которых схоже с традиционными наркотиками, например, коноплей или экстази. Их как минимум один раз пытались употреблять 7% всех школьников. Чаще всего они указывали, что используют смеси курительных трав или вещества в жидкой форме, меньше – в порошке, кристаллах или в форме таблеток.

Наиболее распространены на рынке синтетические каннабиоиды ("спайс", К2, синтетическая марихуана), а также синтетические катиноны ("мяу-мяу", "дроны", "мефедроны", "мефы"). Синтетические каннабиоды хотя бы раз употребляли 4,5% школьников, катиноны – 0,9% опрошенных молодых людей.

По мнению экспертов, хотя на первый взгляд цифры кажутся низкими, они на самом деле вызывают беспокойство, поскольку Литва по количеству потребления синтетических каннабиоидов превышает средний показатель Европейских стран, который составляет 3,1%.

Специалисты также выражают беспокойство по поводу тенденции возникновения фальсифицированных медикаментов, таких, как Xanax. И это отмечается не только в Европе, но и в Литве.

По их мнению, в составе этих таблеток обнаружено новое опасное психотропное вещество, а при потреблении такого "лекарства" возникает реальная угроза жизни и здоровью человека.

На пресс-конференции в понедельник были представлены результаты этого исследования и в других странах Европы. Оно проведено в начале апреля 2019 года, в опросе приняли участие почти 25 тыс. школьников в возрасте от 15 до 16 лет.