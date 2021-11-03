Опрос: уровень доверия к СМИ – самый низкий за 20 лет

Согласно данным опроса, СМИ не доверяют 34% опрошенных (в сентябре – 32,1%), доверяют – 24,6% (в сентябре – 27,1%).

"Имеются общие тенденции, которые связаны, возможно, не только у нас с социальными сетями, интернет-СМИ, порталами. Если раньше люди говорили в качестве конечного аргумента – было написано в газете, то сейчас вряд ли кто-то может сказать, что было написано где-то на портале", – сказал BNS глава компании Vilmorus Владас Гайдис.

Он отмечает, что наиболее значительно СМИ доверяет электорат правящих Союза Отечества-Литовских христианских демократов, Движения либералов, Партии свободы.

"Практически – позиции, а электораты оппозиционных партий не доверяют. Им кажется, что СМИ вторят власти, иначе говоря", – сказал социолог.

По словам В. Гайдиса, доверие к СМИ сокращается в последние месяцы и ставит "все новые рекорды".

Как и раньше, жители в наибольшей степени доверяли пожарным-спасателям, такое мнение выразили 90,3% участников опроса.

Далее следует полиция, которой доверяют 65,5% опрошенных, Фонд социального страхования – 61,4%, армия – 59,6%, образование – 52,3%.

Больше всего население не доверяет партиям - у них самый отрицательный рейтинг. По данным опроса, партиям не доверяют 57,8% респондентов, доверяют – 8,3%.

Сейму не доверяют 55,5% респондентов, доверяют – 11,1%, правительству – - 39,7%, доверяют - 18,2%.

Репрезентативный телефонный опрос был проведен 15-22 октября компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, в ходе него была опрошена 1000 человек.