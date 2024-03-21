Опрос: снизилось доверие к президенту Науседе

В ходе опроса, проведенного 22 февраля – 5 марта, у респондентов спрашивали, кому из общественных деятелей Литвы они больше всего доверяют. Фамилии респонденты называли сами.
Второе место в рейтинге доверия жителей занимает общественный деятель Андрюс Тапинас. Ему доверие выразили 7,3% респондентов, в декабре прошлого года – 5,4%.
На третьем месте – лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте – ей доверие выразили 6,3% опрошенных (в декабре прошлого года – 6,4%). Четвертое место занимает председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, которому поддержку выразили 6,2% респондентов (в декабре – 6,4%).
На пятом месте в рейтинге общественных деятелей с наибольшим доверием жителей – экс-президент Даля Грибаускайте (6%, в декабре – 7,5%), за ней следует премьер Ингрида Шимоните (5,6%, в декабре – 3,6%), седьмое место занимает экс-президента Валдас Адамкус (4,2%, в декабре – 4,9%).
В десятку самых надежных политиков, по данным опроса, также вошли: баллотирующийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле (3,7%, в декабре – 2%), подавший в отставку министр обороны Арвидас Анушаускас (3,5%, в декабре – 4,8%), парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис (3,4%, в декабре – 1,9%).
Трое из десяти (29%) участников опроса ответили, что нет общественных деятелей, которым они доверяют или не ответили на этот вопрос.
22 февраля – 5 марта текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью был опрошен 1021 житель Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 115 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения.
Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.