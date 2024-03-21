Опрос: снизилось доверие к президенту Науседе

В ходе опроса, проведенного 22 февраля – 5 марта, у респондентов спрашивали, кому из общественных деятелей Литвы они больше всего доверяют. Фамилии респонденты называли сами.

Второе место в рейтинге доверия жителей занимает общественный деятель Андрюс Тапинас. Ему доверие выразили 7,3% респондентов, в декабре прошлого года – 5,4%.

На третьем месте – лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте – ей доверие выразили 6,3% опрошенных (в декабре прошлого года – 6,4%). Четвертое место занимает председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, которому поддержку выразили 6,2% респондентов (в декабре – 6,4%).

На пятом месте в рейтинге общественных деятелей с наибольшим доверием жителей – экс-президент Даля Грибаускайте (6%, в декабре – 7,5%), за ней следует премьер Ингрида Шимоните (5,6%, в декабре – 3,6%), седьмое место занимает экс-президента Валдас Адамкус (4,2%, в декабре – 4,9%).