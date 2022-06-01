Опрос Службы занятости: только каждый второй украинец доволен зарплатой в Литве

Представитель Службы занятости Вигинтас Моркунас сказал, что большая часть беженцев - это женщины 30-49 лет, 27,1% - из группы 40-49 лет, 17,3% – 16-29 лет и 16,8% – старше 50 лет.

Больше чем каждый второй респондент – с высшим образованием, только у 19% участников опроса не было профессиональной квалификации, 28,6% – с квалификацией.

Больше всего – 38% - беженцев прибыли из центральной части Украины, 26% – из восточной, 21% – из южной и 15% - из северной части.

Выяснилось, что супруги более трети женщин остались в Украине, большинство – 64% - приехали с несовершеннолетними детьми.

87% указали, что литовцы их приняли очень хорошо. Опрос показал, что большая часть респондентов склонна обсуждать проблемы с членами семьи, домочадцами, знакомыми, реже обращаются за помощью в госучреждения и неправительственные организации.

Небольшая часть беженцев указала, что им не с кем обсудить проблемы, не к кому обратиться за советом.

Беженцам, которых зарегистрировали в службе занятости, в первую очередь предоставляют необходимую информацию и консультации. Большая часть респондентов хотела бы найти, пусть даже временное рабочее место, поэтому Служба занятости интенсивно работала над их трудоустройством.

В разных городах проводили ярмарки для завязывания контактов соискателей рабочих мест с работодателями. 45% участников опроса получили работу. Большую их часть условия работы удовлетворяют, равно как и атмосфера на работе, а вот зарплатой доволен только чуть больше чем каждый второй беженец из Украины.

Небольшая часть беженцев заинтересовалась возможностью пройти курсы профессиональной подготовки, некоторые были трудоустроены с привлечением субсидий.

Опрос был проведен в мае, по телефону. Участники опроса пользуются услугами Службы занятости.

На данный момент в Службе занятости зарегистрированы больше 6300 украинцев. За три месяца служба помогла устроиться на работу 6800 человек.

На данный момент в Литве есть 13 400 свободных рабочих мест, из них 5700 могут занять и беженцы из Украины.