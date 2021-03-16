Респондентов спрашивали, пользовались ли они в карантин услугами, которые были запрещены.

85% ответили нет, а 15% сказали - да, 3% делали это неоднократно, а 12% - один раз.

Опрос показал, что чаще запрещенными услугами пользовались женщины, жители крупных городов, люди молодого и среднего возраста, до 45 лет.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас оценил эти данные, как признак разумного и ответственного общества, но согласился с тем, что если бы карантин был продлен, результаты опроса были бы иными.

На просьбу назвать, какими услугами пользовались, жители чаще называли услуги салонов красоты - 56,7%, оздоровительными процедурами - массажами и спортклубами пользовались 15%, услугами ресторанов и баров – 5,6%.

Тех, кто неофициально пользовался этими услугами (15%) спрашивали, будут ли они и после карантина пользоваться "подпольными" услугами. Почти 40% сказали нет, но больше 50% выразили свою готовность.

"Скажем, почти 40% намерены вернуться из "подполья", а 55,3% готовы остаться - это 8% общества", – прокомментировал результаты опроса Зокас.

В опросе участвовали 1014 респондентов. Возможная погрешность опроса - 3,1%.

Мачюлене согласилась с тем, что в карантин "тень" в этой сфере увеличилась.

"Вообще, после 2010 г. "тени" в Литве стало меньше, все хотели "белые" доходы. А сейчас к уходу в "тень" подтолкнула нестабильность, ведь непонятно, откуда и какие деньги придут, я говорю о помощи государства. Раньше так поступали по незнанию, а сейчас - сознательно", – сказала она.

"<..> сейчас все работают на себя, люди увидели, что можно успешно работать дома, не платить налоги. <...> Когда тебе очень плохо, ты обращаешься за помощью, а когда ее не получаешь, начинаешь делать "черное" дело. Видимо, так и случилось.

Люди поняли, что ничего не выгадаешь, а когда придет помощь в размере 260 евро - непонятно, так чего ждать, если итак можешь заработать", – сказала она и прибавила, что нелегальный бизнес в такие периоды и вылезает.

"Неважно чувствуют себя те, кто платил налоги, кто сидел дома и не работал, кто получил эти пусть и небольшие выплаты, выжил, а кто-то устроил пир во время чумы", – раскритиковала Мачюлене тех, кто в карантин работал нелегально.

На вопрос, удастся ли после карантина выйти из "тени", она ответила: "С трудом. Я не сомневаюсь, что некоторые останутся в "тени". Не надо много ума, чтобы не заметить, как в социальном пространстве люди покупают кресла для парикмахерских, мобильные умывальники. Ведь если у меня есть рабочее место, зачем мне это кресло или умывальник? Значит, люди готовятся. Я верю, что есть те, кто иначе не может выжить и совершает преступление против экономики и порядка. Этот черный рынок есть не только в Литве, он есть во всей Европе", – сказала она.