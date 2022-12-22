Опрос: симпатии избирателей на стороне социал-демократов и консерваторов

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за социал-демократов проголосовало бы 14,5% участников опроса. В ноябре эту партию выбрали бы 15% респонденты.
9,7% процента проголосовали бы за консерваторов, в прошлом месяце их было 10,6%.
Оппозиционный Демократический союз "Во имя Литвы" сохранил за собой третье место. На выборах его поддержали бы 8,9% респондентов, в ноябре их было 8,1%.
За оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых проголосовали бы 7,4% респондентов (6,5% в ноябре).
Следующим в рейтинговой таблице идет Либеральное движение, входящее в правящую коалицию, с поддержкой 5,4% респондентов (5% в ноябре).
"Особых изменений нет, кроме партии "Свобода и справедливость". Изменение существенное, составляет до 2,1%, для меня это сенсация", - сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.
В прошлом месяце за эту партию намеревались проголосовать 5,9% участников опроса, но в декабре ряды его сторонников сократились почти в три раза - до 2%.
"Причина, наверное, одна. В прошлом месяце председателем партии был назначен Ремигиюс Жемайтайтис, он популярен, а теперь исполняющим обязанности председателя до апреля назначен Артурас Паулаускас. Видимо, это привело к тому, что за их счет повысился рейтинг партии Саулюса Сквернялиса ("Во имя Литвы")", - сказал Гайдис.
Рейтинги остальных партий составляют менее 2%.
Чтобы партия получила мандаты в парламенте, необходимо преодолеть 5-типроцентный заградительный барьер голосов.
По данным опроса, 13,6% заявили, что не будут голосовать. 28,5% опрошенных (13,7% в ноябре) заявили, что не знают, за кого будут голосовать (в ноябре - 24,6%) респондентов.
Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 8 по 15 декабря, была опрошена 1000 совершеннолетних жителей Литвы.
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