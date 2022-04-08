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59% опрошенных жителей Литвы считают, что Украина выиграет войну, начатую Россией на ее территории, говорится в опубликованном в пятницу опросе компании Kantar "Военный барометр".
Опрос: шесть из 10 литовцев верят в победу Украины
© AP / Scanpix

Отвечая на вопрос об исходе войны, по 18% респондентов сказали, что не знают, каким они будет или считали, что ни одна сторона не победит. Победу России пророчили 5% процентов респондентов.

Война эмоционально затронула 67% литовцев. Около половины из них сказали, что чувствовали гнев, отклик и тревогу. 35% опрошенных сказали, что испытывают страх, 32% - раздражение и разочарование.

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«Барометр показывает, что Литва и страны Балтии в целом больше всего обеспокоены войной и отличаются высоким уровнем страха», — сказала Рената Садунишвили, директор по маркетинговым исследованиям и прогнозам Kantar.

"Хотя у Литвы нет непосредственной границы с Украиной, ведь страны которые граничат с нею это затронуло больше всего, но история прошлого не позволяет нам чувствовать себя спокойнее, две трети говорят, что война повлияла на них", - она сказала.

На вопрос, могут ли в войне участвовать другие страны, 57% ответили, что не знают, а 23% думают, что это произойдет, 21% - считают, что война не распространится куда-либо еще.

79% процентов респондентов сказали, что следят за информацией о войне, предоставляемой Украиной, а принять во внимание обе стороны пытаются 19 процентов, только на российскую позицию ориентируются 2% респондентов.

По словам Садунишвили, это свидетельствует о том, что «русский нарратив в Литве практически не работает».

«Учитывая уровень российской пропаганды, это большая оценка работы медиа- и коммуникативных специалистов нашей страны. Позиция населения страны едина, разделения нет", - сказала она.

В Литве в ходе репрезентативного опроса было опрошено 600 жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос проводился 19-25 марта.

Компания Kantar также опросила жителей Чехии, Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Сербии.

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