Ежемесячно жители Литвы могли бы выделить на инвестирование в среднем около 90 евро. Как показывают данные опроса, инвестирование жители страны чаще всего связывают с лучшим финансовым обеспечением своего будущего или будущего своих близких.

Несколько последних лет благоприятны, чтобы копить и инвестировать

"Из-за быстрого роста доходов несколько последних лет были благоприятны для жителей страны, чтобы копить и инвестировать. Норма накопления, то есть, сколько люди откладывают денег от своих доходов, очень выросла с началом пандемии. По данным "Евростата", в Литве норма накопления в период 2020–2021 гг. составила около 8–10 проц.", – сказал руководитель службы частных клиентов Swedbank Павел Ладзято.

По его словам, сейчас из-за сильно выросшей инфляции направить такую часть доходов на инвестирование или накопление может быть сложнее. Несмотря на это, немалая часть жителей, имеющих накопления и 3–6-месячный резерв текущих расходов на непредвиденные случаи, теперь чувствуют себя финансово более уверенно на ближайшее будущее. И все же основные цели накопления имущества жителей страны связаны с отдаленной перспективой.

Что поощряет литовцев копить финансовое имущество

Согласно результатам опроса, большая часть жителей страны инвестируют в отдаленное будущее – так они стремятся создать финансовую безопасность в старости (52 проц.).

"Несколько меньшей части жителей важно иметь дополнительный источник доходов (46 проц.), примерно такая же часть респондентов (43 проц.), инвестируя, стремятся защитить свои накопления от влияния инфляции. Примерно каждый третий житель страны (36 проц.) инвестирует, желая накопить деньги на непредвиденные расходы, показывает опрос", – говорится в сообщении для печати.

Цели зависят и от возраста

Опрос также показал, что цель инвестирования определяет возраст и жизненные обстоятельства. Так, более молодые люди чаще инвестируют из любопытства – так поступают более 40 проц. опрошенных в возрасте 18–24 лет.

Люди в возрасте 35–44 лет чаще инвестируют, желая накопить деньги на будущее своих детей (39 проц.). В группе респондентов 45–54 дет почти каждый третий (64 проц.) указал, что инвестируя, они стремятся обеспечить финансовую безопасность в старости, а цель большей части (62 проц.) инвестирующих в возрастной группе 55–64 лет – защитить средства от инфляции.

Останавливают нехватка средств и страх риска

Опрос показал, что более половины жителей страны не используют возможности инвестирования. Главная причина, которую они называют - нехватка свободных средств, ее указал 41 проц. не инвестирующих респондентов.

"Вторая по частоте причина не инвестировать, которую назвали почти треть жителей (30 проц.) – это страх потерять деньги. 14 проц. Респондентов указали, что от инвестирования их удерживает война в Украине и возникающая в связи с этим неопределенность", – говорится в сообщении.

Опрос жителей страны по заказу Swedbank провел институт менеджмента и коммуникации KOG. Была опрошена тысяча жителей Литвы в возрасте 18-64 лет.