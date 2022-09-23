Опрос SEB: сколько стоит вырастить одного ребенка

40 проц. опрошенных родителей, подсчитывавших, сколько стоит содержание ребенка до 18 лет, указали, что сумма колеблется от 3 000 до 5 000 евро в год. Еще 13 проц. указали, что расходы составляют более 5 000 евро в год. При ежемесячных расходах в размере 500 евро и более в течение 18 лет образуется сумма более 100 тыс. евро, говорится в сообщении SEB.

Правда, если ребенок посещает частную школу, эти суммы могут существенно возрасти. Год обучения в частной школе стоит в среднем около 6 000 евро в год. И это без учета школьного питания, которое в среднем составляет 5,5-6,5 евро в день, дополнительных платных кружков, расходов на экскурсии и т.д. В этом случае сумма на воспитание ребенка может достигать и 200 тыс. евро.

Эти расходы из-за инфляции увеличиваются с каждым годом. Особенно они подскочили в этом году. По данным Департамента статистики в июле, увеличились цены почти на все товары и услуги, имеющие отношение к воспитанию детей: питание в школах (17 проц.), канцтовары (14 проц.), услуги отдыха и культуры, кружки (11 проц.), книги (5,9 проц.), обувь (3,9 проц.), одежда (0,9 проц.). Многие родители уже успели ощутить это, когда в сентябре дети вернулись в образовательные учреждения и кружки.

Если в семье не один, а двое и более детей, расходы будут еще выше. Правда, на два умножать не стоит, потому что воспитание второго или третьего ребенка обычно родителям обходится дешевле, чем первого – и из-за уже имеющихся необходимых вещей, одежды, мебели, которые можно использовать повторно, и из-за увеличения льгот, скидок.

Кружки – это инвестиции в будущие способности

Кружки, цены на которые, по статистике, выросли не менее чем на одну десятую, являются важной частью воспитания ребенка. По данным исследования, половина родителей отдает детей в один платный кружок, четверть – в два платных кружка и только 7 проц. из опрошенных – в три. Почти пятая часть утверждает, что не могут позволить себе отправить детей в детские кружки.

"Хотя на образовании не следует экономить, так как это одно из важнейших направлений, в которое следует инвестировать, думая о будущем ребенка, кружки, особенно платные, следует выбирать ответственно, чтобы они не только не создавали финансовое бремя, но и на самом деле были связаны со способностями ребенка, которые вы хотите развивать и которые пригодятся в будущем", – утверждает С. Строцките-Варне.

Помимо кружков, не следует забывать о дополнительных расходах на концерты, выступления, специальное оборудование или одежду и т. д.

Еда в школу из дома – по-прежнему редкость

В среднем на еду в школе ученик тратит около 3 евро в день. Правда, в последнее время обед для одного ребенка из-за роста цен на продукты подорожал примерно на 30 проц. и достигает до 4 евро (конкретная стоимость обеда, конечно, зависит от школы и выбранного блюда). Поэтому для семьи обеды на ребенка обходятся примерно в 60-70 евро в месяц. Если ребенок остается в школе весь день и ест несколько раз, расходы могут увеличиться на треть.

Половина опрошенных родителей говорят, что их дети всегда покупают еду в школе, треть говорят, что изредка приносят еду из дома, и только 13 проц. постоянно носит свою еду.

Дети равнодушны к моде – давайте это использовать

Хотя по статистике цены на одежду и обувь выросли относительно меньше всего, дети растут очень быстро, поэтому расходы на их одежду и обувь всегда составляют большую часть семейного бюджета.

Более половины опрошенных родителей говорят, что им необходимо ежемесячно обновлять гардероб своих детей, треть говорят, что совершают такие покупки три-четыре раза в год, но в таком случае они тратят больше денег.

Одежда – одна из тех категорий, на которую мы часто тратим больше, чем должны. Согласно исследованию "Бюджет домохозяйства 2021", опубликованному Департаментом статистики, статистическая семья из четырех человек на одежду и обувь тратит около 104 евро в месяц, а количество одежды, выброшенной в текстильные контейнеры, только в Вильнюсе достигает около 1800 тонн.

"Детям младшего возраста часто совершенно безразлично, как они выглядят, носят ли они новую или одежду секонд-хенд, которая во многих случаях может стоить в пять, а то и в десять раз дешевле новой", - отмечает эксперт SEB.

Сэкономив деньги в этой сфере, мы могли бы потратить больше денег на кружки и образование, которые могут иметь гораздо большее влияние на будущее ребенка, чем еще один новый свитер или блузка, подчеркивает С. Строцките-Варне.

По заказу банка SEB исследование было проведено компанией Norstat, в августе этого года по всей Литве было опрошено 300 родителей, воспитывающих детей в возрасте 7-17 лет (включительно).