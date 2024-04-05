Опрос: самый популярный литовский политик Литвы – Науседа

По данным опроса, проведенного 15-23 марта, второе место среди наиболее положительно оцениваемых политиков занимает председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте. Ее популярность среди респондентов составляет 50,4% (в феврале – 48,7%), при этом 27,3% опрошенных оценивают ее отрицательно (в феврале – 29,5%).

На третьем месте – бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. По данным опроса, его поддержали 44% опрошенных (в феврале – 48,4%), а тех, кто относится к нему отрицательно, было 28,3% (в феврале – 26%).

На четвертом месте – председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис с поддержкой респондентов в 39,3% и отрицательной оценкой в 35,9%.