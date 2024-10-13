Опрос: самым большим риском жители Литвы считают геополитическое напряжение

По словам главы офиса Еврокомиссии в Литве Марюса Ващеги, устойчивость к несчастьям начинается с хорошего информирования граждан, однако проведенный опрос показал, что все еще не хватает знаний и вовлечения в общую подготовку к кризисным ситуациям.

„Уверенность в экстремальный момент особенно важна в ситуациях, связанных с геополитическими угрозами, которые литовцы считают самым большим риском для страны. По последним данным, се еще не хватает знаний и информации о вовлечении в подготовку к кризисным ситуациям. 40% участников опроса в Литве (39% в ЕС) сказали, что у них нет необходимых ресурсов для подготовки к несчастью (времени или финансов)“, – сказал Ващега.