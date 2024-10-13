Опрос: самым большим риском жители Литвы считают геополитическое напряжение

По словам главы офиса Еврокомиссии в Литве Марюса Ващеги, устойчивость к несчастьям начинается с хорошего информирования граждан, однако проведенный опрос показал, что все еще не хватает знаний и вовлечения в общую подготовку к кризисным ситуациям.
„Уверенность в экстремальный момент особенно важна в ситуациях, связанных с геополитическими угрозами, которые литовцы считают самым большим риском для страны. По последним данным, се еще не хватает знаний и информации о вовлечении в подготовку к кризисным ситуациям. 40% участников опроса в Литве (39% в ЕС) сказали, что у них нет необходимых ресурсов для подготовки к несчастью (времени или финансов)“, – сказал Ващега.
По данным опроса, граждане на прямую больше всего чувствуют влияние рисков, связанных с изменением климата (29%), кибербезопасности (24%), здоровьем (21%) и политическим и геополитическим напряжением (20%).
Граждане Литвы больше, чем граждане ЕС озабочены в связи с кибербезопасностью – это вторая по важности угроза, по их мнению (24%).
Самый большой риск, по их мнению представляет политическое и геополитическое напряжение (52%). Именно литовцы в ЕС больше всего акцентируют этот риск.
Литовцы акцентируют и кибернетическую угрозу (48%), а также экстремальные погодные явления (40%) как угрозы стране.
На вопрос, доверяют ли они службам помощи, лишь 85% в Литве и ЕС сказали, что эти службы смогут должным образом решить вопросы несчастья или чрезвычайного положения.
Что касается волонтерства, то 81% жителей Литвы сказал, что такой деятельностью не занимается и не собирается этим заниматься. Это самый высокий показатель в ЕС.
По данным опроса, в первые дни несчастья литовцы больше всего доверились бы семье и друзьям (94%), меньше - 83% – службам помощи и соседям – 67%.
Респонденты также больше доверяют членам семьи и друзьям как источнику информации о возможных рисках. Однако информацию о несчастьях они в первую очередь искали бы в национальных СМИ (65%).
На вопрос, что они предприняли для подготовки к несчастью или кризисной ситуации, 66% литовцев сказали, что у них есть фонарики или свечи, 54% хранят аптечку для оказания первой помощи, а 42% сделали запасы еды и напитков.