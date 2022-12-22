Опрос: самые популярные в Литве - президент Науседа и министр обороны Анушаускас

В декабре Науседу положительно оценили 61,3% респондентов, в ноябре таких было 62,2%.

По словам главы компании социологических исследований Vilmorus Владаса Гайдиса, рейтинг главы государства за последний год вырос - в декабре прошлого года его хорошо оценили 52% опрошенных.

Гайдис связывает это с окончанием пандемии COVID-19 и большей заметностью Науседы в политической жизни.

"Год назад это было следствием карантина, когда президент не ездил, не встречался, была изоляция, а этот год был как подобает президенту, как мы представляем себе его деятельность", - сказал BNS глава Vilmorus.

На втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков находится министр обороны Арвидас Анушаускас, о нем положительно отзываются 45% респондентов (45,4% в ноябре). За год рейтинг этого политика вырос на 12 процентных пунктов.

"Он единственный министр, которого положительно оценивают в кабинете. Это был его год", - заявил Гайдис.

Третье место занимает лидер социал-демократов, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте с положительной оценкой в 44% (43,7% в ноябре).

Далее идет бывший премьер-министр, председатель оппозиционного Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, о нем хорошо отзывались 36,9% участников опроса (34,8% в ноябре). Столько же респондентов отзываются о нем негативно.

Завершает список наиболее положительно оцененных политиков Виктория Чмилите-Нильсен, спикер Сейма. Положительно о ней отзываются 32,8% респонденты. За месяц из число уменьшилось - в ноябре ее рейтинг достигал 37,4%. Точно так же такое же количество людей отрицательно относятся к лидеру парламента.

Министр юстиции Эвелина Добровольская, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский и министр энергетики Дайнюс Крейвис входят в число политиков, которых избиратели оценивают хуже всех. У них 6-8% голосов в их пользу, между тем, неблагоприятное мнение о них сложилось у более, чем половины участников опроса - 51%, 56,8% и 65% соответственно.

Министр энергетики за месяц потерял симпатии почти половины избирателей. В декабре его положительно оценили 6,1% опрошенных, в ноябре - 11,2%.

По словам Гайдиса, такой показатель является рекордным и связан с негативными настроениями в энергетическом секторе.

За последний месяц снизилась и популярность министра здравоохранения Арунаса Дулькиса. Количество тех, кто оценивает его негативно, выросло с ноябрьских 55,8% до 58%. Положительно его оценили 13,9% опрошенных, в ноябре их было 17,3%.

По словам Гайдиса, рейтинг этого политика за год упал почти вдвое (в декабре прошлого года он достигал 22,9%).

"Это самый большой негативный скачок за весь срок полномочий, благосклонность к министру снижалась весь год", - сказал Гайдис.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 8 по 15 декабря, была опрошена 1000 совершеннолетних жителей Литвы.