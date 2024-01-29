Опрос: решение по делу MG Baltic почти не изменило отношение жителей Литвы к судам

Хотя решение по так называемому делу MG Baltic привлекло большое внимание общественности, опрос общественного мнения, проведенный Baltijos tyrimai, показал, что подавляющее большинство респондентов не изменили своего мнения о судах.
22 проц. опрошенных жителей отметили, что после этого решения суда они больше доверяют судам. 16 проц. респондентов указали, что из-за решения суда по делу MG Baltic они меньше доверяют судам.
Опрос, проведенный по заказу LRT, также показал, что после решения Апелляционного суда 30 проц. тех, кто доверяет судам, теперь доверяют судам больше, 11 проц. стали доверять им меньше, а 44 проц. не изменили своей положительной оценки. Половина (53 проц.) тех, кто не доверяет судам, не изменили своего мнения, четверть (23 проц.) стали доверять судам еще меньше, и только пятую часть (18 проц.) респондентов это решение Апелляционного суда побудило улучшить отношение к судам.
15-30 декабря 2023 года совместная литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы. Было опрошено 1 017 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), исследование проводилось в 110 точках выборки.
22 ноября прошлого года Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic. Суд признал бывшего вице-президента концерна MG Baltic (ныне "MG Grupė") Раймондаса Курлянскиса и бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их соответственно к 6 годам и 5,5 года лишения свободы.
Представителя Партии труда, члена Сейма Витаутаса Гапшиса суд приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы, а на экс-парламентариев Шарунаса Густайниса и Гинтараса Стяпонавичюса решением суда были наложены денежные штрафы.
Суд также признал виновными в преступных действиях по делу ранее оправданных юридических лиц – MG Grupė, Движение либералов и Партию труда. На юридических лиц были наложены денежные штрафы.