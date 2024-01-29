Опрос: решение по делу MG Baltic почти не изменило отношение жителей Литвы к судам

Хотя решение по так называемому делу MG Baltic привлекло большое внимание общественности, опрос общественного мнения, проведенный Baltijos tyrimai, показал, что подавляющее большинство респондентов не изменили своего мнения о судах.

22 проц. опрошенных жителей отметили, что после этого решения суда они больше доверяют судам. 16 проц. респондентов указали, что из-за решения суда по делу MG Baltic они меньше доверяют судам.

Опрос, проведенный по заказу LRT, также показал, что после решения Апелляционного суда 30 проц. тех, кто доверяет судам, теперь доверяют судам больше, 11 проц. стали доверять им меньше, а 44 проц. не изменили своей положительной оценки. Половина (53 проц.) тех, кто не доверяет судам, не изменили своего мнения, четверть (23 проц.) стали доверять судам еще меньше, и только пятую часть (18 проц.) респондентов это решение Апелляционного суда побудило улучшить отношение к судам.