Опрос: рейтинг Шимоните упал на 3 процента – худший результат с начала работы правительства

В ходе исследования был задан вопрос, какой политик или общественный деятель является наиболее подходящей кандидатурой на должность премьер-министра. В апреле 11,9 проц. респондентов хотели видеть на этой должности И. Шимоните, а в мае таких было 8,9 проц.

Портал Delfi напоминает, что, по данным исследования, рейтинг премьер-министра И. Шимоните как наиболее подходящей кандидатуры на должность премьер-министра в декабре 2020 года, когда она приступила к исполнению своих обязанностей, составлял 36,6 %. В мае 2021 года этот показатель уже составлял 21,1 %, в декабре 2021 года – 16,7 %. В мае 2022 г. уровень доверия к И. Шимоните составлял 19,2 %, в декабре 2022 года – 16 %. До этого у премьер-министра в этой графе ни разу не было однозначного числа.

И. Шимоните по-прежнему остается на первом месте при опросе жителей, кто, по их мнению, был бы наиболее подходящим политиком для руководства Правительством. Правда, почти такой же рейтинг у лидера Социал-демократической партии Литвы Вилии Блинкявичюте, которая занимает второе место по этому вопросу. В апреле ее хотели видеть премьер-министром 9,8 %. опрошенных, в мае – 8,8 %.

На третьем месте находится лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. В апреле его хотели видеть на этой должности 7,5 % опрошенных, в мае результат составил 6,9 %.

На четвертом месте – спикер Сейма и лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен. В апреле ее хотели видеть в кресле главы Правительства 5,5 проц. опрошенных, в мае – 3,9 %.

На пятом месте таблицы – парламентский оппозиционер Ремигиюс Жемайтайтис. В апреле его хотели видеть премьер-министром 4,6 проц. респондентов, в мае – 3,5 проц. На шестом месте еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. В апреле его хотели видеть на этой должности 2,7 проц. опрошенных, в мае – 3,2 проц.

Седьмое и восьмое места в таблице делят председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис и член СКЗЛ Аурелиюс Верига. В мае по 2,9 проц. респондентов хотели видеть Р. Карбаускиса и А. Веригу на посту премьер-министра. Апрельский результат Р. Карбаускиса составил 3,6 проц., А. Вериги – 2,7 проц.

Далее идет министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. В апреле на посту премьер-министра его хотели видеть 3,3 проц. опрошенных, в мае – 2,7 проц. Завершает таблицу бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс. Этого политика главой Правительства хотели видеть в апреле 2,9 проц. опрошенных, майский результат – 2,2 проц.

Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 19 – 26 мая 2023 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.

Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете. В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.

В ходе исследования было опрошено 1009 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.

Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.