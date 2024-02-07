Опрос: растет доверие к Литовской армии, увеличивается число сторонников всеобщего призыва

По данным опроса, сейчас Литовской армии доверяют 80 проц. населения страны. По сравнению с предыдущим годом доверие к Литовской армии выросло на 2 проц., а за последние пять лет доверие возросло на 10 проц.
Повысилась и оценка профессии военного – 89 проц. респондентов оценивают эту профессию положительно, что на 3 проц. больше, чем в прошлом году. 42 проц. опрошенных оценивают профессию военного "очень положительно".
Для сравнения, четыре года назад только 25 проц. респондентов относились к профессии военного столь благосклонно.
63 проц. жителей Литвы одобрили бы решение близкого человека добровольно пройти постоянную обязательную начальную военную службу.
Ровно столько же респондентов – 63 проц. – согласны с тем, что следует ввести всеобщий призыв на обязательную начальную военную службу сразу после окончания школы. Это на 6 проц. выше результата прошлого года.
Более половины опрошенных внесли бы свой вклад в сопротивление в случае нападения на Литву
Данные опроса населения показывают, что в случае нападения на Литву 61 проц. жителей будет способствовать мирному сопротивлению, а 56 проц. готовы внести свой вклад в вооруженное сопротивление. Последний показатель на 3 проц. выше прошлогоднего.
33 проц. опрошенных чувствуют себя достаточно информированными о своих возможностях внести свой вклад в гражданское сопротивление, а 34 проц. утверждают, что знают, как действовать в случае мобилизации. Правда, в опрос включены и люди немобилизационного возраста.
Информационное воздействие России отмечают на 2 проц. больше жителей Литвы, чем в прошлом году – 78 проц. Информационные атаки и вводящую в заблуждение информацию утверждают, что распознают на 4 проц. больше участников опроса, чем в 2022 году – 68 проц.
39 проц. опрошенных знают, как действовать в случае инцидента кибербезопасности. 79 проц. говорят, что проверяют безопасность вебсайта, прежде чем предоставлять свои личные данные.
73 проц. респондентов выступают за сохранение или увеличение существующего финансирования обороны. Это на 5 проц. выше результата прошлого года.
Решительная поддержка членства в НАТО и Украины
89 проц. жителей Литвы положительно относятся к членству в НАТО. 79 проц. опрошенных считают, что членство Литвы в НАТО удерживает Россию от военной агрессии против Литвы. 91 проц. респондентов одобряют присутствие союзников на территории Литвы.
85 проц. участников опроса считают, что постоянное размещение немецкой бригады в Литве повысит безопасность нашей страны. 84 проц. опрошенных согласны с тем, что размещение союзников по НАТО в Литве является сдерживающим фактором для враждебных стран.
По мнению опрошенных, основными стратегическими партнерами Литвы в сфере обороны являются Германия, Польша и США.
81 проц. респондентов одобряют предоставление Литвой военной поддержки членам НАТО в случае конфликта. 76 проц. респондентов одобряют оказание Литвой военной поддержки Украине.
Стремление Украины вступить в НАТО поддерживают 86 проц. респондентов. С этим не согласны лишь 8 проц. жителей Литвы.
Опрос общественного мнения по заказу Министерства обороны проводился компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai 15-23 декабря 2023 года.