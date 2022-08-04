"Опрос показывает, что около половины жителей страны столкнулись с теми или иными киберугрозами в интернете – от элементарного мошенничества или обмана до кражи данных и присвоения личности. Атаки последнего времени, основанные на принципах более совершенной социальной инженерии, представляют все большую угрозу, поэтому общественность должна быть еще более бдительной, развивать и свою цифровую грамотность, и критическое мышление", – сказала руководитель информационной безопасности Swedbank Жигеда Аугоне.

Согласно результатам опроса, треть жителей Литвы (33 проц.) сталкивалась с киберугрозами, но без ущерба. 9 проц. респондентов утверждают, что понесли не финансовый урон, то есть потратили свое время, оказались в стрессовой ситуации или должны были ремонтировать оборудование, еще 5 проц. лишились важных данных.

По словам Ж. Аугоне, похожие тенденции и в других Балтийских странах. В Эстонии с цифровыми угрозами сталкивались 52 проц, жителей, в Латвии - 51 проц.

"Мошенничество в интернете очень выросло в период пандемии. Так как люди приспособились жить в новом цифровом мире: искали в интернете информацию, учились, развлекались, завязывали новые знакомства. К сожалению, из-за брешей базовых цифровых навыков некоторым из них эта деятельность принесла неприятный опыт или дале финансовые убытки", − сказала представитель Swedbank.

Опрос Swedbank показал, что жители не питают надежд, что в будущем кибернетических преступлений станет меньше. Абсолютное большинство литовцев считает, что в предстоящие 3-5 лет их станет больше и только 1 проц. надеется на их уменьшение.

"Следует признать, что пока нашему обществу не хватает своеобразной цифровой гигиены - десятая часть литовцев носят PIN-код своей корточки в кошельке и используют не самый сложный пароль для различных платформ, который не обновляют регулярно, активируют даже подозрительные ссылки в интернете и вводят туда свои данные, открывая тем самым путь преступникам в свои цифровые кошельки или даже счета", – отметила Ж. Аугоне.

Эксперт Swedbank отметила также, что у большей части литовцев большую тревогу вызывает не возможность понести финансовые убытки или порча оборудования, а вероятность столкнуться с утечкой личных данных.

Оценивая финансовые угрозы, 53 проц. литовцев больше всего боятся финансовых убытков, 40 проц. – лишиться важной информации, 34 проц. – порчи оборудования.

Больше всего лишиться личных данных боятся только 28 проц. опрошенных.

"Несмотря на то, что защите личных данных в последнее время уделяется большое внимание, утечка этих данных представляется людям менее болезненной, чем другой важной информации, порча оборудования или финансовые убытки", – сказала руководитель информационной безопасности Swedbank Ж. Аугоне.

Опрос о киберугрозах в Литве проводило общество Rait, было опрошено 1032 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.