На вопрос, согласны ли вы с тем, чтобы в Литве была предоставлена возможность узаконить отношения между мужчиной и женщиной не только через брак, но и через гражданский союз, 70,32 проц. респондентов ответили положительно, почти каждый пятый (17,83 проц.) выразил нейтральное отношение, а каждый десятый (9,26 проц.) заявил, что не согласен или совершенно не согласен с такой возможностью. У остальных (2,59 проц.) не было мнения.

Более благоприятно относятся к однополым союзам

Каждый второй опрошенный (49,6 проц.) положительно относится к возможности заключения однополых гражданских союзов, отрицательно относится каждый третий (29,88 проц.), нейтрально – 18,53 проц., не было мнения по этому вопросу у 1,99 проц. участников опроса, говорится в сообщении.

"Закон о партнерстве, или, другими словами, гражданском союзе, обсуждается уже больше года. В публичном пространстве было немало дискуссий, члены Сейма искали компромиссный вариант закона, похоже, это положительно повлияло на изменение общественного мнения.

Этот опрос показал, что жители более благоприятно оценивают однополые союзы, нежели спекулируют некоторые политики или общественные деятели", - сказала директор Центра по правам человека Литвы Юрате Юшкайте.

Одобряют выбор фамилий

Большая часть респондентов утверждают, что поддерживают возможность для партнеров, вступивших в гражданский союз, брать фамилии друг друга: 56,77 проц. положительно оценили такую ​​возможность, отрицательно – почти каждый пятый (16,83 проц.), не было мнения – у каждого четвертого (26,39 проц.).

"Результаты опроса свидетельствуют о том, что схожая доля женщин и мужчин (около 70 проц.) поддерживают разнополые гражданские союзы, но женщины более благосклонно относятся к однополым парам: более половины женщин (55,33 проц.) говорят, что поддерживают однополые гражданские союзы, среди мужчин этот показатель на одну пятую меньше (43,28 проц.)", - говорится в сообщении.

В то время как гражданские союзы между мужчинами и женщинами одинаково поддерживаются респондентами всех возрастных групп, однополые гражданские союзы чаще поддерживаются более молодыми жителями: более половины участников опроса в возрасте до 50 лет заявили, что поддерживают такие союзы.

В возрастной группе, где возраст респондентов был более 70 лет, гражданские союзы однополых пар поддерживал каждый четвертый (26,09 проц.). "Более благосклонно к разнополым и однополым гражданским союзам относятся респонденты крупных городов Литвы с более высоким уровнем образования", - отмечают в сообщении.

Опрос по заказу Центра по правам человека Литвы проводился Delfi онлайн с 20 сентября по 1 октября. Вопросы для опроса подготовил социолог д-р. Витянис Юозас Деймантас. Отбор респондентов осуществлялся при сохранении возрастных и половых пропорций, соответствующих составу населения Литвы по данным Департамента статистики.